Jak złożyć wniosek o dowód? Poradnik krok po kroku

Dowód osobisty to dokument, który powinien posiadać każdy obywatel, który ma ukończone 18 lat. Bez dowodu osobistego nie będzie w stanie załatwić żadnej sprawy w urzędzie, założyć konta w banku, podjąć pracy czy wyjechać za granicę. Dowód osobisty to najważniejszy dokument, potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie, dlatego należy strzec go jak oka w głowie. Na szczęście dziś wiele dokumentów można mieć online –należy do nich równeiż e-dowód.

Jak często trzeba zmieniać dowód?

Dowód osobisty to dokument, którego nie wyrabia się raz na całe życie, ale który ma określony termin ważności. Osoby pełnoletnie otrzymują dowód na 10 lat, ale jeśli w tym czasie zajdą ważne zmiany (np. kobieta wyjdzie za mąż i zmieni nazwisko), trzeba wyrobić nowy dokument.

Jakie dane zawiera dowód osobisty?

Dowód osobisty zawiera:

imię lub imiona i nazwisko,

nazwisko rodowe,

imiona swoich rodziców,

datę i miejsce urodzenia,

płeć,

zdjęcie,

podpis,

numer PESEL,

obywatelstwo

Co zawiera e-dowód?

E-dowód dodatkowo zawiera dane:

serię i numer,

datę wydania,

datę ważności,

kto go wydał,

numer CAN

powtórzone dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),

odciski palców,

aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,

miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,

certyfikaty

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć online lub osobiście w urzędzie. Trzeba jednak zaznaczyć, że całej procedury nie można przejść online, bo przy składaniu wniosku przez internet należy zgłosić się do urzędu i uzupełnić odciski palców oraz wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.

Na wizytę w urzędzie jest 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany. Dowód jest wydawany w ciągu 30 dni od uzupełnienia brakujących danych.

