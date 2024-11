Urlop na święta – czy pracodawca może odmówić?

Urlop to prawo do odpoczynku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami urlop wypoczynkowy należy się osobom zatrudnionym na etacie lub jego części. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy – osoby, które posiadają mniej niż 10 lat doświadczenia w pracy mogą w ciągu roku wykorzystać 20 dni wolnego, a te, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, mają do wykorzystania 26 dni urlopu.

Obecnie coraz wiecej firm, oferując zatrudnienie na podstawie umowy B2B lub umowy-zlecenie przyznają pracownikom dni wolnego do wykorzystania. Rozumiane są one dokładnie tak samo jak urlop, ale warto pamiętać, że w świetle prawa nie są urlopem. Ten należy się tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Komu należy się urlop na święta?

Dni wolne można wykorzystać w ciągu roku – i warto robić to regularnie, bo choć niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok, to pracownik otrzymuje termin, w ciągu którego musi go wykorzystać. Prawo nakazuje, by zaległy urlop był wykorzystany do września kolejnego roku. Jeśli pracownik tego nie zrobi, dni wolne przepadną.

Oprócz sezonu wakacyjnego wielu Polaków zatrudnionych na etacie bierze urlop wypoczynkowy tuż przed długimi weekendami (np. majówką, czerwcówką czy długim weekendem w sierpniu), a także na święta i w okresie noworocznym. Mają prawo to zrobić, bo urlop wypoczynkowy mogą wykorzystać, kiedy chcą – pod warunkiem, że pracodawca wyraża na to zgodę. I ten ostatni warunek jest kluczowy.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na święta?

Warto pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku wyrazić zgody na urlop pracownika. Jeśli okaże się, że urlop ten zaburza system pracy lub koliduje z ważnymi projektami, przełożony może odmówić zgody na urlop. Może również nie udzielić zgody, gdy zbyt wielu pracowników chce pójść na urlop w tym samym czasie.

Co zrobić, gdy pracodawca odmawia zgody na urlop?

W takiej sytuacji warto porozmawiać szczerze z przełożonym i spróbować znaleźć alternatywę. W wielu zakładach pracy pracownicy wspólnie planują urlopy, by nie dopuścić do sytuacji, w której zbyt wiele osób jednocześnie ma dni wolne. Warto wiedzieć, że pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy można szukać dopiero wtedy, gdy pracodawca nie udziela zgody pracownikowi na udzielenie urlopu w wymiarze 10 dni.

Czytaj też:

Co to jest umowa na zastępstwo? Sprawdź, co oznacza dla pracownikaCzytaj też:

Rząd wprowadza zmiany dla rodziców. Będzie dodatkowy urlop