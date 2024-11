Jak wykupić mieszkanie ze spółdzielni? Poradnik krok po kroku

Mieszkanie spółdzielcze wedle prawa należy do spółdzielni mieszkaniowej, a nie do głównego najemcy. Lokator podpisuje jedynie umowę najmu ze spółdzielnią, która uprawnia go do przebywania w danym miejscu i zarządzania nim (może np. remontować mieszkanie tak jakby należało do niego). Najemca ma prawa i obowiązki dot. lokalu dokładnie takie jak właściciel.

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Mieszkanie spółdzielcze m.in. tym się różni od lokalu socjalnego, że można je wykupić na własność. W tym celu trzeba udać się do spółdzielni mieszkaniowej i złożyć wniosek o przekształcenie prawa do własności lokalu. Spółdzielnia nie może takiego wniosku zlekceważyć ani odrzucić, nie może również pobrać żadnych pieniędzy od lokatora. Przed złożeniem wniosku dobrze upewnić się, czy wszystkie należności za zajmowany lokal są odpowiednio uregulowane.

Jeśli najemca chce wykupić mieszkanie spółdzielcze na własność, powinien nie tylko opłacić wszystkie należności, ale i spłacić część zobowiązań finansowych spółdzielni związanych z budową budynku. Część ta jest wyliczona tak, by najemca zapłacił jedynie to, co przypada na ten konkretny lokal.

Po załatwieniu tych wszystkich formalności spółdzielnia w ciągu 6 miesięcy ma obowiązek zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu.

Czy mieszkanie spółdzielcze można dziedziczyć?

Mieszkanie spółdzielcze podlega dziedziczeniu. W przypadku śmierci głównego najemcy prawo najmu przechodzi na domowników lub na osoby wskazane w testamencie. Z tego względu niektórzy traktują tego rodzaju lokale jako lokatę kapitału na przyszłość.

