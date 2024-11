Mieszkanie spółdzielcze – co to jest i kto może je otrzymać?

Mieszkanie spółdzielcze to jedna z form nieruchomości dostępnych na rynku. Osoby, których nie stać na kredyt hipoteczny, a które zarabiają zbyt dużo, by dostać mieszkanie socjalne, mogą mieszkać w mieszkaniu spółdzielczym. Najpierw trzeba jednak spełnić kilka warunków, by móc korzystać z takiego mieszkania.

Co to jest mieszkanie spółdzielcze?

Mieszkanie spółdzielcze należy do spółdzielni mieszkaniowej. To oznacza, że lokator nie ma prawa własnościowego do mieszkania, ale posiada umowę najmu, która uprawnia go do zamieszkiwania danego lokalu. Na podstawie dokumentu staje się osobą odpowiedzialną za dane mieszkanie, zyskując prawa i obowiazki z tego wynikające.

Przepisy dopuszczają jednak, by lokator nabył prawo własności – w tym celu musi wykupić udziały od spółdzielni. Najpierw powinien złożyć do spółdzielni wniosek o przekształcenie prawa do własności. Spółdzielnia nie ma prawa odmówić ani pobrać opłaty za złożenie wniosku.

Czym mieszkanie spółdzielcze różni się od komunalnego?

Mieszkanie spółdzielcze należy do spółdzielni mieszkaniowej. To oznacza, że osoba, która mieszka w takim lokalu, nie jest jego właścicielem, ale głównym najemcą, który zyskuje prawa zarządzania lokalem. Jeśli najemca nie zadłuża lokalu, opłaca należności na czas, dba o mieszkanie, może z niego korzystać właściwie tak, jakby był właścicielem, np. wynajmując go.

Mieszkanie komunalne to lokal, który uzyskujemy od gminy. Należy się on osobom spełniającym kryteria dochodowe w danym mieście lub regionie, a głównym warunkiem są dość niskie dochody i sytuacja materialna, która nie pozwala na zakup lokalu własnościowego.

Mieszkanie spółdzielcze podlega dziedziczeniu

Mieszkanie spółdzielcze podlega dziedziczeniu. Jeśli główny najemca umiera, prawo do lokalu przechodzi na członków rodziny, którzy z nim zamieszkiwali lub na dzieci.

