Rekordowe świadczenia z ZUS. Komu przysługuje najwyższa wypłata?

W Polsce stale rośnie liczba osób, które dożywają 100 lat. Najnowsze statystyki ZUS pokazują, że żyjemy coraz dłużej, a dla tych wyjątkowych seniorów przewidziano specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Bez względu na to, czy dana osoba pobiera rentę, czy emeryturę, po ukończeniu 100 lat może liczyć na dodatkowe pieniądze.

Ilu stulatków mieszka w Polsce?

Z danych ZUS wynika, że w 2024 roku specjalne świadczenie honorowe pobierało 3,3 tys. osób w Polsce. Jednak według GUS, pod koniec 2023 roku w kraju żyło ponad 7,3 tys. stulatków, a w 2015 roku było ich jedynie 4,2 tys.

To dowód na to, że Polacy żyją coraz dłużej. Prognozy Ministerstwa Finansów wskazują, że do 2040 roku liczba osób w tym wieku przekroczy 20 tys., a do 2060 roku może sięgnąć nawet 70 tys.

Świadczenie honorowe dla stulatków – co się zmienia?

Od 2025 roku wprowadzono nowe zasady przyznawania honorowych świadczeń. Do tej pory ich wysokość zależała od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora, zmienianej co roku w marcu w ramach waloryzacji.

Po zmianach, wprowadzonych na mocy regulacji z października 2024 roku, wysokość świadczenia zyskała ustawową podstawę, dzięki czemu będzie rokrocznie waloryzowana i nie straci na wartości.

Kto otrzymuje świadczenie honorowe i jak je uzyskać?

Świadczenie honorowe przysługuje każdemu, kto ukończy 100 lat. W większości przypadków seniorzy pobierający emeryturę lub rentę z ZUS nie muszą składać żadnych wniosków – świadczenie przyznawane jest automatycznie.

Inaczej jest w przypadku osób, które nie pobierały dotąd żadnych świadczeń z ZUS, np. kobiet, które nie pracowały zawodowo, zajmując się domem i dziećmi. W takich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku w najbliższej placówce ZUS.

Dla kogo świadczenie w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie honorowe przysługuje:

Seniorom urodzonym w 1925 roku, którzy ukończyli 100 lat w drugiej połowie 2024 roku i jeszcze nie zaczęli pobierać dodatku.

Osobom z rocznika 1926, które osiągną ten wiek w 2025 roku.

Wysokość świadczenia honorowego, dzięki corocznej waloryzacji, będzie stale rosła, dostosowując się do zmian kwot bazowych. Świadczenie to pozostaje istotnym wsparciem dla najstarszych obywateli Polski, którzy zasługują na szczególne uznanie.

