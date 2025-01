Nie zarejestrowałeś pieca? Możesz zapłacić nawet 5 tys. zł!

Straż miejska prowadzi masowe kontrole zgłoszeń do CEEB. Brak rejestracji źródła ogrzewania może skutkować karą do 5 tys. zł. Sprawdź, co zrobić!

W 2024 roku straż miejska intensywnie kontrolowała zgłoszenia źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Działania te będą kontynuowane w 2025 roku, a właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku, mogą otrzymać mandaty nawet do 5 tysięcy złotych. Kontrole obejmują zarówno budynki mieszkalne, jak i użytkowe. Rozszerzone uprawnienia straży miejskiej Od 2024 roku strażnicy miejscy mają zwiększone kompetencje, pozwalające na dokładną weryfikację rodzaju paliwa, klasy urządzeń grzewczych i zgodności danych zgłoszonych do CEEB. W przypadku braku rejestracji lub wykrycia niezgodności, właściciele mogą być ukarani wysokimi grzywnami. Nowe instalacje grzewcze muszą być zgłaszane w ciągu 14 dni od montażu, a istniejące powinny zostać jak najszybciej uzupełnione w rejestrze. Jak zgłosić instalację do CEEB? Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie na kilka sposobów: online za pośrednictwem strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

listownie, wysyłając formularz do urzędu,

osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Nawet jeśli termin zgłoszenia został przekroczony, dokonanie rejestracji przed kontrolą pozwala uniknąć kar. Walka ze smogiem i edukacja mieszkańców CEEB pomaga identyfikować przestarzałe, wysokoemisyjne źródła ciepła, co wspiera programy takie jak „Czyste Powietrze”. Dane te pozwalają na efektywniejsze planowanie dotacji na modernizację systemów grzewczych. Władze lokalne podkreślają, że celem kontroli jest nie tylko karanie, ale przede wszystkim edukacja mieszkańców w zakresie ekologicznych rozwiązań grzewczych. W 2025 roku kontrole będą prowadzone z jeszcze większą intensywnością i obejmą nowe obszary. Właściciele nieruchomości powinni zadbać o terminowe zgłoszenie instalacji oraz ich zgodność z normami emisyjnymi. Takie działania mają na celu poprawę jakości powietrza i ochronę zdrowia obywateli. Czytaj też:

