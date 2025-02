Pozwał kino za zbyt długie reklamy. Zaskakujący finał sprawy

Większość bywalców kin irytują zbyt długie reklamy pokazywane przed seansem wybranego filmu. Okazuje się, że za zbyt długie oczekiwanie można dostać całkiem spore odszkodowanie.

Światowe media piszą o sensacyjnej decyzji sądu w Bangalur (miasto w południowych Indiach), który nakazał wypłatę odszkodowania jednemu z widzów w wysokości 55 tys. rupii. Mężczyzna zarzucił sieci kin Abhishek MR, że z powodu trwającego 25 minut ciągu reklam wyszedł po seansie później niż planował. Z tego powodu "nie mógł uczestniczyć w innych spotkaniach zaplanowanych na ten dzień i poniósł straty, których nie można wyrazić w kategoriach pieniężnych". Widz zwrócił również uwagę, że multipleksy zmuszają widzów by wbrew swojej woli oglądali reklamy i stawiają zyski z reklam ponad przychody ze sprzedaży biletów.

Odszkodowanie za zbyt długie reklamy

Sąd stanął po stronie mężczyzny, uznając, że obecnie „czas jest uważany za pieniądz, a czas każdego człowieka jest bardzo cenny". Jak wspomniano, nakazano wypłatę odszkodowania w wysokości 55 tys. rupii (równowartość 2500 zł), z czego 50 tys. rupii za zmarnowanie czasu powoda, a 5 tys. za cierpienia psychiczne. – Od 25 do 30 minut to sporo czasu (zmarnowanego) na bezczynnie siedzenie w sali i oglądanie zbędnych reklam. Ludzie z zapełnionym kalendarzem nie mają czasu do stracenia – stwierdził w orzeczeniu sąd.

Jak podają Wirtualne Media, kino broniło się tłumacząc, że prawo zobowiązuje je do publikacji informacji użyteczności publicznej. Tyle że większość reklam wyświetlanych przed filmem miała charakter komercyjny. Portal zwraca uwagę, że w Indiach, gdzie kino uznawane jest za skuteczny środek marketingowy reklamy wyświetlane są nie tylko przed seansami, ale i podczas 15-minutowej przerwy w środku filmu.

