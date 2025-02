Ile Polacy wydają na pączki w Tłusty Czwartek? Ciekawy sondaż dla „Wprost”

Tłusty Czwartek to bez wątpienia jedno z ulubionych świąt Polaków. Jak kraj długi i szeroki, od Bałtyku po Tatry, a także od Odry po Bug, cukiernie przeżywają prawdziwe oblężenie. Niektórzy są w stanie stać godzinę (albo i nawet dłużej), by zakupić upragnionego, wymarzonego, idealnego dla siebie pączka. To fenomen nie dla wszystkich zrozumiały, bowiem pączki nie są dziś dobrem luksusowym. Możemy je przecież kupić codziennie w dowolnej cukierni. Nie odbierajmy jednak fanom tych wyjątkowych słodyczy prawa do świętowania właśnie w Tłusty Czwartek.

W domach, na ulicach, w szkołach czy zakładach pracy. Tego dnia pączki są absolutnie wszędzie. Niektórzy zjedzą symbolicznie, jednego. Inni wręcz prześcigają się w biciu rekordów. Cztery, pięć, osiem, a niektórzy potrafią w siebie wchłonąć nawet dwucyfrową liczbę pączków. To w końcu, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, wyjątkowy dzień w roku. Postanowiliśmy zapytać Polaków, ile wydają w Tłusty Czwartek na pączki. Sondaż dla „Wprost” przygotowała agencja SW Research.

Ile Polacy wydają na pączki?

Ponad 40 proc. z nas (44.1 proc.) wyda mniej niż 20 zł, natomiast kwotę między 21 a 50 zł przeznaczy 32.5 proc. z nas. Między 51 a 100 zł – taką odpowiedź wskazało 7.9 proc. respondentów. Ponad 100 zł wydaje niewiele z nas, bowiem tylko 1.8 proc. ankietowanych. Warto też zaznaczyć, że 13.7 proc. osób nie celebruje tego święta i nie kupuje pączków w ogóle.