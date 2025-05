Masz do tego prawo za darmo. Niewielu Polaków korzysta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który każdy ubezpieczony w Polsce może otrzymać całkowicie bezpłatnie. Jest ona szczególnie przydatna podczas wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Posiadacze EKUZ mogą w tych państwach korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących obywateli danego kraju.

Pomoc w nagłych wypadkach

Karta nie obejmuje leczenia planowanego, ale gwarantuje pomoc w nagłych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wyjazdu — zarówno turystycznego, jak i zawodowego. NFZ zaznacza, że EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny – każdy członek rodziny powinien mieć własny dokument. Co ważne, karta potwierdza prawo do niezbędnych świadczeń medycznych do końca pobytu za granicą. W sytuacji, gdy w danym kraju obowiązuje współpłacenie, Polacy – tak jak lokalni pacjenci – również mogą być zobowiązani do pokrycia części kosztów.

Wydanie karty jest proste i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wniosek o jej wystawienie można złożyć osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także e-mailem lub pocztą tradycyjną. Dokument jest zwykle gotowy do odbioru po około pięciu dniach roboczych. Jeśli zaznaczymy opcję dostawy pocztą, karta zostanie przesłana na adres domowy.

Ważność dokumentu

Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości, dlatego należy pamiętać o ich wspólnym posiadaniu podczas wyjazdu. Okres ważności EKUZ uzależniony jest od rodzaju ubezpieczenia i statusu osoby ubezpieczonej. Na przykład osoby pracujące na umowie o pracę otrzymują ją zazwyczaj na 3 lata, a uczniowie i studenci – na 18 miesięcy.

Dzięki EKUZ turyści mogą uniknąć wielu komplikacji i dodatkowych wydatków, jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy medycznej za granicą. Choć karta nie zastępuje komercyjnego ubezpieczenia turystycznego, pozwala na korzystanie z podstawowych usług zdrowotnych w ramach publicznego systemu danego kraju. To rozwiązanie, które zapewnia spokój i bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas nagłych zdarzeń wymagających interwencji lekarskiej.

Czytaj też:

Programy lekowe ratują życie. Tutaj można je znaleźćCzytaj też:

To najmniejsze miasto uzdrowiskowe w Polsce. Odwiedzał je Jan Matejko