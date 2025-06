Mamy kolejnego milionera! W Lotto Plus padła szóstka

We wtorkowym losowaniu padła szóstka – dokładnie w Lotto Plus. W Lotto główniej wygranej nie było, a to oznacza jedno – kumulacja! Aktualnie wynosi ona 7 mln zł.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto i Lotto Plus?

We wtorek, 24 czerwca, nie padła szóstka w Lotto. Wylosowano za to 43 piątki– każda w wysokości 6501,70 zł. Do wygranych czwórek, wartych 193,30 zł, szczęście miało 2588 graczy, natomiast liczba trójek o wartości 24 zł wyniosła 49 050.

W Lotto Plus padła szóstka. Szczęśliwy los miał wartość 1 000 000,00 zł. Trafiono również 32 piątki, każda o wartości 3500 zł oraz 1725 czwórek po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 34 009trójek z wygraną 10 zł każda.

Wyniki Lotto – 24.06.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7213, które odbyło się 24 czerwca 2025 roku, to:

3, 4, 11, 31, 41, 47

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek 26 czerwca 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 24.06.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu. Są to te same dni, w których mają miejsce losowania Lotto, czyli we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7213, które odbyło się 24 czerwca 2025 roku, to:

1, 9, 30, 32, 41, 44

Kolejne losowanie Lotto Plus również odbędzie się w czwartek 26 czerwca 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Milion na długi weekend? W Lotto padła szóstka

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

We wtorek odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 24.06.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 5, 7, 16, 26, 28, 29, 30, 41, 43, 46, 50, 53, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 75, 77. Plusem jest liczba: 5.

Losowanie, godz. 14:00: 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 31, 33, 37, 44, 45, 55, 58, 64, 67, 68, 73. Plusem jest liczba: 44.

Mini Lotto – 24.06.2025:

25, 29, 37, 40, 42.

Kaskada – 24.06.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22.

Losowanie, godz. 14:00: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23.

Ekstra Pensja – 24.06.2025:

4, 18, 21, 23, 25, 2. Ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Pensji jest: 2.

Ekstra Premia – 24.06.2025:

14, 17, 20, 25, 28, 4. Ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Premii jest: 4.

Czytaj też:

WhatsApp zbanowany w Izbie Reprezentantów USA. Co stoi za decyzją?Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?