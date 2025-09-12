Zasiłek opiekuńczy prowokuje ZUS do domowej kontroli. Za dużo nadużyć
Opieka w chorobie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce wiedzieć, kto konkretnie zajmuje się potrzebującą opieki osobą. Dlatego kontrolerzy chodzą po domach.

Prawo do świadczenia mają osoby posiadający ubezpieczenie chorobowe. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i dni ustawowo wolne od pracy także są wliczane.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w razie czasowej rezygnacji z wykonywania pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki np. nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, wnuki, rodzeństwo.

Limit dni, przez które można go pobierać, zależy od sytuacji: 60 dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem do 14 lat, 14 dni na chore dziecko powyżej 14 lat lub na innego członka rodziny, oraz 30 dni na chore dziecko niepełnosprawne w wieku 14 -18 lat.

Co dokładnie sprawdza ZUS podczas kontroli w domu?

Bez względu na to, kto w rodzinie wymaga opieki, warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym na czas opieki – i właśnie to skrzętnie podczas kontroli sprawdza ZUS.

Zasada jest prosta: jeśli pobierasz zasiłek opiekuńczy, a w mieszkaniu znajdowała się inna osoba zdolna do opieki nad chorym, świadczenie może zostać cofnięte. Celem ZUS jest ograniczenie sytuacji, w których ktoś wyłudza pieniądze albo pobiera je niesłusznie. Mowa o następujących przypadkach:

  • ktoś pobiera zasiłek opiekuńczy, ale nie sprawuje faktycznie opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
  • zasiłek jest wykorzystywany niezgodnie z jego celem,
  • podstawą jest fałszywe zwolnienia lekarskie – opiekun w czasie zwolnienia pracuje albo wyjeżdża, zamiast opiekować się chorym.

Kto ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, które są pracownikami, zleceniobiorcami, współpracują ze zleceniobiorcami, wykonują pracę nakładczą na podstawie umowy o pracę nakładczą, prowadzą działalność pozarolniczą, są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, lub są osobami duchownymi.

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, należy wypełnić wniosek Z-15A. W przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny właściwy będzie wniosek Z-15B. Oba wnioski można pobrać ze strony ZUS.

