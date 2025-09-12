Zasiłek opiekuńczy prowokuje ZUS do domowej kontroli. Za dużo nadużyć

Prawo do świadczenia mają osoby posiadający ubezpieczenie chorobowe. Jego wysokość wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i dni ustawowo wolne od pracy także są wliczane.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w razie czasowej rezygnacji z wykonywania pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki np. nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, wnuki, rodzeństwo.

Limit dni, przez które można go pobierać, zależy od sytuacji: 60 dni przysługuje na opiekę nad dzieckiem do 14 lat, 14 dni na chore dziecko powyżej 14 lat lub na innego członka rodziny, oraz 30 dni na chore dziecko niepełnosprawne w wieku 14 -18 lat.

Co dokładnie sprawdza ZUS podczas kontroli w domu?

Bez względu na to, kto w rodzinie wymaga opieki, warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym na czas opieki – i właśnie to skrzętnie podczas kontroli sprawdza ZUS.

Zasada jest prosta: jeśli pobierasz zasiłek opiekuńczy, a w mieszkaniu znajdowała się inna osoba zdolna do opieki nad chorym, świadczenie może zostać cofnięte. Celem ZUS jest ograniczenie sytuacji, w których ktoś wyłudza pieniądze albo pobiera je niesłusznie. Mowa o następujących przypadkach:

ktoś pobiera zasiłek opiekuńczy, ale nie sprawuje faktycznie opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny,

zasiłek jest wykorzystywany niezgodnie z jego celem,

podstawą jest fałszywe zwolnienia lekarskie – opiekun w czasie zwolnienia pracuje albo wyjeżdża, zamiast opiekować się chorym.

Kto ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, które są pracownikami, zleceniobiorcami, współpracują ze zleceniobiorcami, wykonują pracę nakładczą na podstawie umowy o pracę nakładczą, prowadzą działalność pozarolniczą, są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, lub są osobami duchownymi.

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, należy wypełnić wniosek Z-15A. W przypadku sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny właściwy będzie wniosek Z-15B. Oba wnioski można pobrać ze strony ZUS.

