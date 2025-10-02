System kaucyjny a butelki po oleju. Polacy zaskoczeni

Od 1 października 2025 roku w Polsce działa system kaucyjny, który obejmuje plastikowe butelki po napojach, puszki aluminiowe i szklane butelki wielokrotnego użytku. Wiele osób zastanawia się jednak, co z opakowaniami po oleju, które od dawna sprawiają trudności w segregacji. Czy butelkomat przyjmie taką butelkę?

Butelki po oleju

Na wstępie warto sprawdzić, z jakiego materiału wykonane jest opakowanie po oleju. Jeżeli mamy do czynienia ze szkłem – np. butelką po oliwie z charakterystycznego, grubego, zielonego szkła – należy wrzucić ją do kontenera na szkło. Plastikowe butelki po oleju powinny natomiast trafić do żółtego worka lub żółtego pojemnika, gdzie gromadzi się metale i tworzywa sztuczne.

Kluczowe jest jednak dokładne usunięcie resztek tłuszczu. Jeżeli butelka nie zostanie oczyszczona, może zanieczyścić inne odpady i uniemożliwić recykling.

System kaucyjny

Wprowadzenie systemu kaucyjnego zmieniło zasady zwrotu wielu opakowań, ale w przypadku butelek po oleju nic się nie zmienia – nie są one objęte kaucją. Zgodnie z przepisami, kaucja dotyczy wyłącznie butelek plastikowych jednorazowych o pojemności do 3 litrów, puszek aluminiowych do 1 litra oraz szklanych butelek wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Opłata wynosi 50 groszy za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelkę szklaną.

Po opróżnieniu butelki czy puszki można je oddać w sklepie lub butelkomacie, który zwraca wpłaconą wcześniej kaucję. Warunkiem jest jednak to, by opakowanie miało etykietę z kodem i nie zawierało żadnych resztek napoju.

W praktyce oznacza to, że butelki po oleju należy segregować tak jak dotychczas – szkło do pojemnika na szkło, plastik do żółtego worka – pamiętając o dokładnym oczyszczeniu opakowania przed wyrzuceniem.

