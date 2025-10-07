Nie każdy papier do niebieskiego! Za ten błąd zapłacisz nawet 500 zł

Nie wszystko, co wygląda jak papier, nadaje się do niebieskiego pojemnika na makulaturę. Wiele osób popełnia błąd, wrzucając tam papier lakierowany – materiał, którego nie można poddać recyklingowi. Choć na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą kartkę, jego powierzchnia pokryta jest cienką warstwą lakieru lub tworzywa sztucznego. To właśnie ten dodatek sprawia, że papier lakierowany musi trafiać do pojemnika na odpady zmieszane.

Papier lakierowany

Papier lakierowany jest powszechnie używany do produkcji ulotek, folderów reklamowych, broszur, a także błyszczących stron w czasopismach, magazynach i podręcznikach szkolnych. Dodana powłoka zwiększa jego trwałość i odporność na wilgoć, a także nadaje połysk, jednak całkowicie uniemożliwia ponowne przetworzenie. W procesie recyklingu nie da się oddzielić warstw papieru od tworzywa, dlatego trafia on do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Z kolei niebieski kosz przeznaczony jest wyłącznie na papier czysty i pozbawiony jakichkolwiek domieszek. Wrzucać tam można kartki, koperty (bez okienek foliowych), zeszyty, tekturę, kartony, gazety czy papier biurowy. Nie powinny się tam jednak znaleźć paragony, papierowe ręczniki, chusteczki higieniczne, opakowania po jedzeniu, papier zabrudzony tłuszczem, klejem, taśmą lub brokatem. Takie odpady nie nadają się do odzysku i zanieczyszczają całą partię makulatury.

Kary za śmieci

Za nieprawidłową segregację śmieci grożą konsekwencje finansowe. Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł za wrzucenie papieru lakierowanego do niebieskiego pojemnika. W praktyce kary bywają niższe, ale gminy mają też inne narzędzia – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku podwyższają opłaty za odbiór odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają zasad segregacji, zapłacą od dwóch do czterech razy więcej niż ci, którzy robią to prawidłowo.

Najsurowsze sankcje dotyczą niewłaściwego pozbywania się odpadów niebezpiecznych, takich jak elektrośmieci. Wyrzucenie ich do zwykłego pojemnika może skutkować grzywną nawet do 5000 zł.

Dlatego zanim wyrzucimy papierowy materiał, warto sprawdzić, czy rzeczywiście nadaje się on do recyklingu. Niewielka różnica w wyglądzie może zadecydować o tym, czy nasza segregacja jest poprawna – lub czy zapłacimy za nią wysoki mandat.

Czytaj też:

Zanim wyrzucisz wytłoczkę po jajkach, sprawdź, gdzie powinna trafić. Większość Polaków robi to źleCzytaj też:

Gdzie wyrzucić przepaloną żarówkę? Większość Polaków wciąż robi to źle