Gdzie wyrzucić przepaloną żarówkę? Większość Polaków wciąż robi to źle
Żarówki LED
Żarówki LED Źródło: adobe stock
Nie wrzucaj przepalonych żarówek do szkła! W zależności od rodzaju trafią do innych pojemników lub punktów zbiórki elektrośmieci.

Przepalone żarówki należą do tzw. problematycznych odpadów, czyli takich, których nie da się jednoznacznie przyporządkować do konkretnego pojemnika. Choć większość z nich wykonana jest ze szkła, nie powinny trafiać do kontenera przeznaczonego na odpady szklane. O tym, gdzie należy je wyrzucić, decyduje przede wszystkim technologia, w jakiej zostały wykonane.

Gdzie wyrzucić żarówki?

Zwykłe żarówki żarowe oraz halogenowe nie są traktowane jako odpady niebezpieczne, jednak ze względu na połączenie różnych materiałów – szkła i metalu – nie nadają się do recyklingu. W związku z tym należy je wrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem warto je jednak odpowiednio zabezpieczyć, by nie uległy stłuczeniu. Jeśli żarówka pękła, najlepiej owinąć jej fragmenty w papier, aby uniknąć skaleczeń.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku świetlówek oraz żarówek LED. Tych nie wolno wyrzucać ani do pojemników na odpady zmieszane, ani do szkła. Obowiązują je specjalne przepisy wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11 września 2015 roku. Choć żarówki LED nie zawierają szkodliwych substancji, obowiązują je takie same zasady utylizacji jak świetlówki.

Recykling żarówek

Zużyte żarówki LED i świetlówki można oddać na kilka sposobów. Najprostszym rozwiązaniem jest przekazanie ich do punktu zbierania elektrośmieci lub do lokalnego PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Można je również zanieść do sklepu ze sprzętem elektronicznym lub budowlanym, gdzie znajdują się specjalne pojemniki na zużyte źródła światła.

Zgodnie z przepisami sklepy mają obowiązek przyjąć zużyty sprzęt oświetleniowy, jeśli jest tego samego rodzaju i pełnił tę samą funkcję co nowo kupowany produkt – niezależnie od marki. Duże markety muszą również przyjąć żarówki i świetlówki o wymiarach nieprzekraczających 25 cm, nawet jeśli klient nie kupuje nowej. Dzięki temu zużyte żarówki trafiają do profesjonalnej utylizacji, co ogranicza zanieczyszczenie środowiska i ryzyko niebezpiecznych odpadów w domowych śmietnikach.

