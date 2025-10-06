Kolejna rewolucja w segregacji. Do systemu mogą trafić kartony po mleku

Od 1 października w Polsce oficjalnie działa system kaucyjny, który ma zwiększyć recykling i ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych. Zmiana obejmuje przede wszystkim butelki plastikowe i puszki, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza, że w przyszłości do systemu dołączą również opakowania po mleku i produktach mlecznych.

System kaucyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zakupie napojów w butelkach i puszkach oznaczonych specjalnym logotypem klient płaci kaucję – 50 groszy za butelki i puszki o pojemności do 3 litrów oraz 1 zł za butelki szklane wielokrotnego użytku. Kwotę tę można odzyskać, zwracając opakowanie w dowolnym punkcie przyjmującym, bez konieczności okazywania paragonu. Sklepy o powierzchni powyżej 200 m² mają obowiązek przyjmować zwroty, natomiast mniejsze punkty mogą przystąpić do systemu dobrowolnie. Warto pamiętać, że opakowania muszą być nieuszkodzone i oznaczone symbolem systemu kaucyjnego — w przeciwnym razie kaucja nie zostanie zwrócona.

System kaucyjny to najważniejsza zmiana w polskiej gospodarce odpadami od wielu lat. Ministerstwo Klimatu podkreśla, że jego wprowadzenie pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększyć poziom recyklingu i poprawić efektywność selektywnej zbiórki. W sklepach stopniowo pojawiają się produkty w nowych opakowaniach z wyraźnym oznaczeniem kaucji. Starsze opakowania bez logotypu będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Opakowania po mleku

Podczas posiedzenia Sejmu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przypomniała, że pierwotnie planowano objąć systemem także opakowania po mleku i produktach mlecznych. Ostatecznie jednak usunięto je z projektu ze względów higienicznych i środowiskowych. – Zobaczymy, czas pokaże, czy zdecydujemy się włączyć je do systemu. Najpierw musimy sprawdzić, jak funkcjonuje obecny model – powiedziała minister.

Eksperci zwracają uwagę, że włączenie kolejnych opakowań do systemu wymagałoby dostosowania infrastruktury oraz opracowania skutecznych procedur sanitarnych. Choć decyzja nie zapadła, Ministerstwo Klimatu przyznaje, że temat pozostaje otwarty. W zależności od wyników funkcjonowania systemu i opinii branży, w przyszłości możliwe będzie rozszerzenie jego zakresu.

Czytaj też:

System kaucyjny a butelki po oleju. Polacy zaskoczeniCzytaj też:

Firma wprowadziła nową butelkę, by uniknąć kaucji. „Antypolskie cwaniactwo”