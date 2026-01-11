Będzie podatek od tacy? Minister finansów zabrał głos

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był w piątek gościem audycji “Poranna rozmowa RMF FM”. W internetowej części audycji jeden z internautów postawił pytanie o opodatkowanie tacy kościelnej.

– Prace dotyczące tzw. Funduszu Kościelnego trwają. Mamy powołany specjalny zespół pod przewodnictwem pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Ważne, żeby to wyjaśnić. Miażdżąca większość wydatków z tzw. Funduszu Kościelnego jest przeznaczona na składki duchownych (różnych wyznań). W związku z tym teoretyczna likwidacja tego funduszu wymagałaby zastanowienia się, co z tymi osobami i co z tymi składkami. Musielibyśmy się zastanowić nad alternatywnym systemem – mówił w RMF FM szef resortu finansów i gospodarki.

Będzie podatek od tacy?

Dopytywany o opodatkowanie samej tacy Domański odpowiedział: „W Ministerstwie Finansów nie prowadzimy w tej chwili prac nad takim podatkiem”.

Ile Polacy przeznaczają na tacę? Zapytaliśmy o to blisko rok temu Polaków. Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że największa grupa (27,6 proc.) wrzuca do kościelnego koszyka mniej niż 10 zł. Co piąty respondent (19,9 proc.) przeznacza od 10 do 20 zł. Nieliczna grupa, bo zaledwie 2,7 proc. ankietowanych wskazało przedział od 20 do 50 zł, a jedynie 1,9 proc. zadeklarowało, że wrzuca więcej niż 50 zł. Znaczna część badanych, bo 11,6 proc. respondentów zadeklarowało, że zazwyczaj, kiedy bierze udział w Mszy św., nie daje pieniędzy na tacę. Nieco ponad 36 proc. uczestników naszego sondażu odpowiedziało, że kwestia ta ich nie dotyczy, gdyż nie chodzą do kościoła.

Z badania wynika, że mniej niż 10 zł najczęściej przeznaczają na tacę respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (43,6 proc.). Kwotę powyżej 50 zł najczęściej deklarowali badani z małych miast, do 20 tys. mieszkańców (7,3 proc.).

