To obecnie najpopularniejszy prezent ślubny. Trend jest jasny

Sezon weselny przed nami. Dla przyszłych małżonków to duże wyzwanie organizacyjne i nie ma co ukrywać również finansowe. Nie zaskakuje zatem fakt, że za najlepszy prezent ślubny uchodzi obecnie „koperta”. Dowodzi tego badanie przeprowadzone na potrzeby raportu „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”, przygotowanego przez UCE RESEARCH i Briju.

Najpopularniejsze prezenty ślubne. Gotówka i długo, długo nic

Uczestników badania zapytano, jaki prezent obecnie najlepiej wręczyć parze młodej, idąc na ślub lub wesele w charakterze świadka bądź najbliższej rodziny. Aż 74,1 proc. wskazało kopertę z pieniędzmi, z czego 32,8 proc. mówiło o samej gotówce, a 41,3 proc. o kopercie z drobnym upominkiem.

– Z jednej strony liczy się praktyczny wymiar prezentu, czyli wsparcie finansowe, które daje parze młodej swobodę w dysponowaniu środkami. Z drugiej strony badani oczekują od najbliższych czegoś więcej niż samej wartości materialnej. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną. Pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru. Wynik ten sugeruje również, że w przypadku najbliższego otoczenia ważny jest zarówno aspekt praktyczny, jak i emocjonalny – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z firmy Briju.

Z badania wynika, że niewielką popularnością cieszą się karty podarunkowe, które wymieniło tylko 6,1 proc. ankietowanych. Jeszcze rzadziej wskazywano prezent rzeczowy do domu – 4,2 proc. Twórcy raportu zwracają uwagę, że nie tak dawno sprzęt AGD, zastawy stołowe czy wyposażenie domu były jednymi z najpopularniejszych prezentów ślubnych.

– Obecnie młode pary częściej rozpoczynają wspólne życie przed ślubem, posiadając większość wyposażenia. W efekcie potrzeba obdarowywania rzeczami jest znacznie mniejsza niż kiedyś. Badanie pokazuje, że współczesne wesela coraz bardziej opierają się na wsparciu finansowym niż na kompletowaniu wyposażenia gospodarstwa domowego – tłumaczy Piotr Biela.

Niespełna 2 proc. respondentów za najlepszy prezent ślubny uznaje biżuterię. Autorzy raportu podkreślają, że znikomy odsetek wskazań wynika przede wszystkim z bardzo indywidualnego i osobistego charakteru takiego prezentu. Wymaga on dużej znajomości gustu, stylu oraz preferencji osoby obdarowywanej. W przypadku gości weselnych – szczególnie spoza najbliższego kręgu – może być to istotnym ograniczeniem.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy. Badanie jest częścią raportu pt. „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”.

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