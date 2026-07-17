300 plus powróciło. Ważny apel resortu rodziny

– Rodzicu, złóż wniosek o świadczenie “Dobry Start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia – apeluje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

300 plus. Resort rodziny apeluje o składanie wniosków

Przypomnijmy, że program „Dobry Start” funkcjonuje od 2018 roku. Wraz z początkiem tego miesiąca wystartowała jego dziewiąta edycja. Wnioski o 300 zł (stąd potoczna nazwa programu 300 plus) można składać od 1 lipca do 30 listopada. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie w wysokości do 30 września.

– Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a na dziecko z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia – przypomina resort rodziny.

300 plus nie jest natomiast przyznawane na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, a także na studentów.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) radzi, aby sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, a także numer konta (ZUS wypłaca świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy).

Rodzice nie zwlekają

Z danych przesłanych “Wprost” przez ZUS wynika, że wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem wniosku o 300 plus. Tylko w ciągu pierwszych pięciu dni instytucja otrzymała ponad pół miliona dokumentów. – Liczba złożonych w okresie od 1 do 5 lipca 2026 r. wniosków o świadczenie „Dobry Start” wyniosła 558,7 tys., a liczba dzieci na które złożono wniosek wyniosła 818,1 tys. – poinformował naszą redakcję Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

W 2025 roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł.

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