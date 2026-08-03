Zbierasz paragony? To dlatego urzędnik może zapukać do twoich drzwi

Do części gospodarstw domowych w Polsce mogą zapukać ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego. Ich wizyty są związane z Badaniem Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD), które stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji o dochodach, wydatkach i warunkach życia mieszkańców.

Jak opisano, ankieter pojawia się bez wcześniejszej zapowiedzi u osób, których gospodarstwo zostało wylosowane do udziału w badaniu. Podczas wizyty przedstawia się, okazuje identyfikator i przekazuje wizytówkę, a następnie wyjaśnia zasady uczestnictwa oraz zakres zbieranych informacji.

Paragony mają potwierdzić miesięczne wydatki

W praktyce badanie polega na dokumentowaniu wydatków ponoszonych w ciągu miesiąca. Ankieter przekazuje specjalną kopertę z logo GUS i nazwą badania, do której należy odkładać paragony. Jeśli część zakupów nie została potwierdzona paragonem, uczestnik powinien samodzielnie zapisać wartość wydatku oraz wskazać zakupiony towar lub usługę.

Po wyrażeniu zgody na udział ankieter pozostawia komplet materiałów i zapowiada kontakt telefoniczny, podczas którego potwierdzane jest uczestnictwo. Po zakończeniu okresu zbierania paragonów wraca, aby odebrać przygotowaną kopertę.

Badanie odbywa się co miesiąc

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych prowadzone jest w sposób ciągły, dlatego ankieterzy mogą odwiedzać wybrane gospodarstwa w kolejnych miesiącach lub w innych terminach. Dobór uczestników odbywa się losowo, a udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny.

Za przekazywanie paragonów i udział w badaniu nie przysługuje wynagrodzenie. Główny Urząd Statystyczny podkreśla jednak, że zebrane informacje mają duże znaczenie, ponieważ na ich podstawie podejmowane są ważne decyzje dotyczące polityki społecznej obejmującej wszystkich mieszkańców Polski.

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