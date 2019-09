Historyczne losowanie Eurojackpot. 50 osób z jednego miasta zostało milionerami

Wypełnienie kuponów tymi samymi numerami przez kilkadziesiąt osób może i brzmi absurdalnie, ale okazało się świetnym rozwiązaniem w przypadku mieszkańców Siilinjärvi. To właśnie w sklepie K-Supermarket leżącym w tym fińskim mieście 50 osób postanowiło spróbować swoich sił w Eurojackpot. Obstawione przez nich cyfry okazały się strzałem w dziesiątkę, a szczęśliwi zwycięzcy mają do podziało 92 miliony euro. Jak wyliczyły lokalne media, taka kwota wystarczyłaby do spłacenia w całości długu 20-tysięcznego miasteczka i jest równoważna do wartości wszystkich podatków zapłaconych przez mieszkańców Siilinjärvi w ubiegłym roku.

Portal News Now Finland poinformował, że nie zdradzono tożsamości nowych milionerów. Wiadomo jedynie, że opłacili oni darmową kawę i ciasto dla osób, które odwiedziły później K-Supermarket. Sami w trosce o prywatność nie pojawili się na przyjęciu.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Istnieje też możliwość obstawiania online. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.