324 tys. złotych dla rodziny z trójką dzieci. „To są olbrzymie kwoty”

– Programy skierowane transferem pieniędzy do rodzin: mam tu na myśli zarówno program 500+ jak i 300+, to są olbrzymie kwoty. One stanowią w budżetach rodzinnych pokaźną kwotę – mówiła na antenie TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. – Pokusiliśmy się o wyliczenia jak wygląda 500 Plus przy rodzinie z trójką dzieci. Muszę powiedzieć, że nigdy tak nie liczyliśmy, ale przez 18 lat taka rodzina otrzymuje od państwa 324 tys. złotych. Przy czwórce (dzieci – red.) to już jest znacznie powyżej 400 tys. złotych – dodała minister. Jak podkreśliła, program jest „bardzo dobrze odbierany” przez jego beneficjentów.

Rodzina 500 Plus

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie wypłacane jest na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W kampanii przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że program będzie kontynuowany także w kolejnej kadencji, jeśli to partia Jarosława Kaczyńskiego nadal będzie rządzić. Wydatki na 500 Plus zostały zapisane w projekcie budżetu na 2020 rok.

