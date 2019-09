Mateusz Morawiecki mówi o płacy minimalnej. „Praca Polaków jest bezcenna”

– Polakom należą się wyższe płace i stąd nasza propozycja płacy minimalnej, żeby ona była na poziomie od przyszłego roku 2600 zł, od kolejnego – 3000 zł, a po kilku latach, koniec 2023 roku, początek 2024 – 4000 zł. To nasza polityka gospodarcza – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Busku Zdroju. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę obecnych, że „liderzy opozycji mówią, że podniesienie płacy minimalnej jest nierealne i absurdalne”. – Nie zgadzam się z tym. Musimy popychać ku górze wynagrodzenia Polaków, bo praca Polaków jest bezcenna. Dlatego wszystkim państwu dziękuję za to, co do tej pory zrobiliście i proszę was o to, żeby poprzez namawianie przyjaciół, znajomych, rodziny, żebyśmy 13 października mieli naród za sobą, większość narodu. Wiadomo, że wszystkich nie przekonamy, ale wierzę w to, że to, co robimy, przebija się do świadomości – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podczas spotkania z mieszkańcami miasta mówił także o nadchodzących wyborach parlamentarnych. – Prawdziwa demokracja polega na tym, że wszyscy ludzie, którzy są w różnym położeniu w społeczeństwie, powinni zagłosować. I powinni popatrzeć czy Polska się zmieniła na lepsze. Jeżeli odpowiadają sobie na to pytanie, że tak, że zmieniła się, to powinni zagłosować na PiS – przekonywał Mateusz Morawiecki.