Powstanie superresort gospodarczy? Minister reaguje

W poniedziałek premier Donald Tusk zapowiedział, że w okolicach 15 lipca zaproponuje kształt rządu po rekonstrukcji. Na piatek zaplanowano spotkanie szefa rządu z liderami koalicyjnych ugrupowań podczas którego ma przedstawić im propozycje w tej kwestii.

Rekonstrukcja rządu. Będzie superresort gospodarczy?

Scenariuszy rekonstrukcji jest kilka. Jeden z nich zakłada stworzenie superresortu gospodarczego. I tu również rozważane są różne scenariusze. Pierwszy to wersja minimum zgodnie z którą dojdzie do połączenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii z Ministerstwem Przemysłu. W drugiej wersji, oprócz tych dwóch resortów w skład superministerstwa wchodziłby też resort finansów. Pojawia się też koncepcja włączenia do superresortu części lub wszystkich kompetencji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Inny scenariusz zakłada połączenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii z resortem aktywów państwowych.

W każdej z możliwych opcji podstawą superresortu ma być Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Od roku resortem tym kieruje polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk (zastąpił Krzysztofa Hetmana, który uzyskał mandat eurodeputowanego). Z ustaleń Polskiej Agencji prasowej wynika, że po utworzeniu superministerstwa Paszyk może stracić stanowisko.

Domański na czele superministerstwa?

O planach stworzenia superresortu gospodarczego pisał koniec czerwca Money.pl. Portal podał, że na jego czele miałby stanąć obecny minister finansów Andrzej Domański. Jego nazwisko wskazują nie tylko politycy Koalicji Obywatelskiej, ale też ugrupowań koalicyjnych. Nie wiadomo jednak, czy w takiej sytuacji Domański nadal kierowałby resortem finansów. Rozmówcy Money.pl nie wykluczyli powtórki scenariusza znanego z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jesienią 2016 roku ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki stanął na czele zarówno resortu rozwoju, jak i finansów. Kierował nimi nieco ponad rok, do czasu, gdy zastąpił Beatę Szydło na stanowisku premiera.

– Nie ma mowy o nazwiskach, o stanowiskach (...) To są decyzje, które będą podejmowane przez premiera, przez koalicjantów – tak do medialnych doniesień dotyczących rekonstrukcji rządu odniósł się Domański w dzisiejszym wywiadzie dla TVN24.

Czytaj też:

Banki zaskoczone. Domański ujawnia plan nowej daninyCzytaj też:

Leszczyna i Hennig-Kloska na „czarnej liście” premiera? Ich komentarze podsycą spekulacje