„Uderzenie w polskie rodziny". Iskrzy po wecie prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w czwartek swoje pierwsze decyzje legislacyjne. Znalazło się wśród nich pierwsze weto. Podpis nowego prezydenta nie został złożony pod ustawą wiatrakową. Jej główny zapis dotyczy przedłużenia mrożenia cen energii na poziomie 500 zł za MWh neto do końca roku. Zapis o cenach pojawia się w ustawie odległościowej dotyczącej rozwoju farm wiatrowych na lądzie, wobec której prezydent wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości.

– Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się zawetować. Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – podkreślił prezydent.

Nawrocki dodał, że „ustawa ta dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej”. – Aby obniżyć ceny energii musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na jej ceny, a więc na ETS. Musimy odchodzić od Zielonego Ładu – tłumaczył prezydent.

Ustawa wiatrakowa zawetowana. Fala komentarzy

Pierwsze weto nowego prezydenta wywołało lawinę komentarzy. – Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy – napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Minister energii Miłosz Motyka uważa, że decyzja prezydenta to uderzenie m.in. w polskie rodziny. – Weto prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą gwarantującą niskie ceny energii to uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę. Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków – napisał szef resortu energii.

twitter

Decyzji prezydenta bronią politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także prezydenccy ministrowie. – Dobra decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy wiatrakowej. Rząd próbował przepchnąć nowe regulacje w sprawie wiatraków, włączając podstępnie przepisy o zamrożeniu cen energii. Manipulanci przegrali. Będzie osobna ustawa Prezydenta w sprawie zamrożenia cen energii. Nowe regulacje wiatrakowe do śmieci – napisał poseł PiS Michał Wójcik.

– Najpierw ograniczyli tarczę do 30 września 2025, później w niekonstytucyjny sposób dokleili przepisy tarczy do ustawy wiatrakowej, a teraz są zdziwieni, że Prezydent Nawrocki broni polskich rodzin przed wiatrakami 500 metrów od ich okien – to z kolei komentarz Pawła Szefernakera, szefa Gabinetu Prezydenta.

Czytaj też:

Mrożenie cen energii również w 2026 r.? Ważna deklaracja nowego ministraCzytaj też:

Zielona energia czy kosztowny kompromis? Ekspert komentuje ustawę wiatrakową