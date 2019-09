Turyści dostaną po kieszeni. Słynne miasto szykuje najwyższy podatek w Europie

Jak podaje „The Telegraph” , wprowadzenie dodatkowych obciążeń dla turystów planowane jest od stycznia 2020 roku. Co się zmieni? Każda osoba, która zdecyduje się na nocleg w hotelu, będzie musiała uiścić dodatkową opłatę wysokości 3 euro. Co ciekawe, już obecnie do rachunku doliczane jest 7 proc. wartości doby hotelowej i także ta opłata nie zostanie zniesiona. Dodatkowych kosztów nie unikną również podróżni korzystający z ofert Airbnb – w ich przypadku chodzi o opłatę wysokości 10 proc. stawki za noc.

Rzecznik burmistrza Amsterdamu w rozmowie z CNN zapewniała, że celem nowych regulacji nie jest uderzenie w turystów. – Fakt jest taki, że liczby (przyjezdnych – red.) rosną, ale nie da się zbudować ogrodzenia wokół miasta i też nie tego chcemy. Wzrost podatków nie ma za cel dotknąć turystów, to konieczność. Wiele nas kosztuje utrzymanie miasta czystym i bezpiecznym, a naszej infrastruktury – jak choćby mostów – w dobrym stanie – oświadczyła Vera Al.

„The Telegraph” podkreśla, że wiele miast na świecie stosuje różnego rodzaju podatki dla turystów. Poniżej zestawienie przykładowych opłat.

Lizbona

1 euro od każdej osoby przybywającej do miasta.



Barcelona

Od 0,75 do 2.50 euro za noc.



Rzym

Od 4 do 7 euro za noc.



Budapeszt

4 proc. wartości opłaty za dobę hotelową.



Ateny

Od 0,5 do 4 euro.



Berlin

5 proc. wartości opłaty za dobę hotelową.



Praga

Około 0,5 euro za noc.



Wiedeń i Salzburg

Od 0,15 do 2,18 euro za noc.