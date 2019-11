„Nikt nie straszy państwa Dziubaków”. Pełnomocnik Raiffeisen tłumaczy decyzję wobec frankowiczów

Dziubakowie po decyzji TSUE o kredytach frankowych założyli sprawę w sądzie o unieważnienie umowy kredytowej we frankach z bankiem Raiffeisen. Sam bank poinformował, że rozumie orzeczenie TSUE, ale w przypadku unieważnienia lub zmian w umowie Dziubakowie będą musieli zapłacić 800 tys. kary. Zagroził również odebraniem mieszkania.

– Nikt nie straszy tutaj państwa Dziubaków licytacją, nikt nie szermuje tym argumentem i nie próbuje przekonać sądu używając jakiś siłowych argumentów zastraszających tych kredytobiorców. Po prostu zwracamy uwagę na to, że w jakimś najgorszym scenariuszu dla kredytobiorcy być może to też będzie wchodziło w rachubę. Nie ma tutaj z naszej strony, ze strony banków czy ze strony prawników, którzy reprezentują te banki – nie ma tutaj najmniejszej ochoty na to, żeby jakieś groźby stosować, po prostu wskazujemy na pewne możliwe scenariusze prawne – wyjaśnił Ireneusz Stolarski.