Ten metal to jedna z najlepszych inwestycji ostatnich miesięcy. Jego cena osiągnęła rekordowy poziom. Nie, to nie złoto

Metale szlachetne od zawsze były dobą inwestycją. Złoto zaliczane jest do jednych z tak zwanych bezpiecznych przystani. Inwestorzy kupują kruszec dużo chętniej zawsze wtedy, gdy na rynkach zaczyna panować niepewność. Ostatnio można to było zauważyć podczas trwającej wojny handlowej USA-Chiny i napięć na Bliskim Wschodzie.

Jednak to nie złoto jest największym hitem inwestycyjnym ostatnich miesięcy. Absolutnym królem jest pallad. Jego cena osiągnęła właśnie rekordowy poziom. Jednak to nie sama cena jest najbardziej zaskakująca. Ważniejszy jest trend wzrostowy, który trwa niemal nieprzerwanie od lutego 2019 roku. Do dziś cena tego metalu wzrosła już o ponad 67 proc. i nadal mocno rośnie. Obecnie za uncję tego metalu trzeba zapłacić aż 2360 dolarów, czyli o blisko 900 dolarów więcej niż jeszcze pół roku temu.

Do czego wykorzystywany jest pallad?

Mimo że jest to metal stosunkowo rzadki, to wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu. Najbardziej znane zastosowanie to katalizatory, które montowane są w samochodach z silnikami benzynowymi. Ponadto metalu używa się w przemyśle elektrycznym do produkcji układów scalonych, elektrod czy kondensatorów. Pallad znajduje zastosowanie także w medycynie. Ze względu na radioaktywne właściwości jego izotopu, używany jest przy leczeniu chorób nowotworowych. Metal ten ceniony jest również przez jubilerów. Uczestniczy on w procesie wytwarzania tak zwanego białego złota. Otrzymuje się je ze stopu złota z palladem. Dzięki większej plastyczności stopu jubilerzy mogą wykonywać w biżuterii bardziej szczegółowe i wzory i zdobienia.

Młody pierwiastek

Pallad jest stosunkowo młodym pierwiastkiem. Odkrycia dokonał w 1803 roku brytyjski chemik William Hyde Wollaston. Swoją nazwę zawdzięcza greckiej bogini Atenie, którą nazywana również Pallas. Pallad jest srebrzystobiały i charakteryzuje się wysokim połyskiem. Z wyglądu przypomina platynę, ale jest od niej znacząco lżejszy, twardszy i bardziej wytrzymały. Dodatkową wartością kruszcu jest fakt, że jest on całkowicie odporny na rdzewienie. Nie reaguje bowiem z wodą ani tlenem. Od 1939 roku uznawany jest za metal szlachetny.

