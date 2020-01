Nawet 200 zł premii i zniżki do kina? Banki kuszą promocjami

W większości banków konto może założyć już 13-latek. Założenie go jest bardzo proste i najczęściej można to zrobić przez internet. Wystarczy zgoda rodzica lub opiekuna. Pojawia się jednak dylemat, czym się kierować przy wyborze takiego konta? Z pomocą przychodzi serwis edukacji młodzieżowej dla młodzieży - Konto Młodzieżowe – który przygotował specjalny ranking. Przy jego tworzeniu zostały wzięte pod lupę opłaty i warunki prowadzenia rachunku dla młodzieży oraz to, kto i na jakich zasadach może otworzyć konto w banku. Jaki rachunek wygrywa?

Miejsce 6. ING Bank – Konto Mobi

Jeśli masz mniej niż 26 lat i większość rzeczy robisz telefonem, to Konto Mobi jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie płacimy ani za otwarcie konta, ani za jego prowadzenie czy kartę. O zł wyniesie nas wypłata kodami BLIK z bankomatów w całej Polsce (telefonem), 0 zł za przelewy na telefon w aplikacji Moje ING, 0 zł za nielimitowaną ilość przelewów między kontem oszczędnościowym a osobistym – jednym klikiem w aplikacji Moje ING i 0 zł za krajowe przelewy w PLN, które robimy przez internet. Klienci korzystający z Konta Mobi mają do dyspozycji ponad 3000 bankomatów, z których mogą bezpłatnie wypłacić gotówkę (ING, Planet Cash). Jeśli chodzi o bankomaty obce w Polsce, to pierwsza wypłata w miesiącu jest za 0 zł, za pozostałe musimy już płacić – 2,5 zł. A teraz bonusy! Osoby od 18 lat mogą dostać do 160 zł premii za otwarcie rachunku i płatności kartą. Bank kusi też zniżkami w wysokości 40 proc. w programie Moje Rabaty. Wiek posiadacza katy: od 13 lat do 26 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: od 18 lat (w oddziele od 13 lat)



Miejsce 5. Nest Bank – Nest Konto Samodzielne

Na kolejnym miejscu uplasowało się Nest Konto samodzielne. Otwarcie i prowadzenie konta, jak tez korzystanie z karty nic nie będzie nas kosztować. Pieniądze z bankomatów zarówno w Polsce, jak i za granicą wypłacamy bezpłatnie. Istnieje możliwość założenia dodatkowego konta oszczędnościowego oprocentowanego na 3 proc. w skali roku do 3000 zł oraz możliwość założenia rachunku w Euro. Uwaga! Nie można otworzyć konta dziecku, jeśli rodzic nie ma konta w tym samym banku. Wiek posiadacza katy: od 13 lat do 18 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: tak (za pośrednictwem bankowości elektronicznej rodzica)



Miejsce 4. Santander Bank – Konto Jakie Chcę

Jedną z ciekawszych propozycji na rynku jest też Konto Jakie Chcę w ofercie Santander Bank. Za jego prowadzenie nic nie zapłacimy, a żeby nie płacić też prowizji za kartę, wystarczy wykonać co najmniej 5 płatności kartą. Można też wybrać opcję ze stałą miesięczną opłatą za kartę – 3 zł. Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, jak i na na świecie są za darmo. Na uwagę zasługują m.in. darmowe przelewy natychmiastowe, za które w innych bankach najczęściej się płaci. Użytkownicy zadowoleni są też z aplikacji mobile z płatnościami BLIK, Google Pay i Apple Pay. Wiek posiadacza katy: od 13 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: od 18 lat (w oddziale od 13 lat)



Miejsce 3. PKO BP – Pierwsze konto

Ostatnie miejsce na pudle przypada dla Pierwszego konta. Jego otwarcie i prowadzenie są bezpłatne, podobnie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą. Miesięcznej opłaty za kartę (3,9 zł) można uniknąć, wykonując zaledwie dwie transakcje kartą lub BLIK. Bank oferuje też atrakcyjnie oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Możemy korzystać z aplikacji mobilnej IKO i usługi autooszczędzania. Mamy też możliwość wyboru niestandardowego wyglądu karty z galerii. Wiek posiadacza katy: od 13 do 18 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: tak



Miejsce 2. Pekao SA – Konto Przekorzystne do 26 lat

Na podium rankingu, zajmując drugie miejsce, znalazło się też Konto Przekorzystne do 26 lat banku Pekao SA. Jego prowadzenie jest bezwarunkowo darmowe, podobnie opłata miesięczna za kartę, jak i wypłaty ze wszystkich bankomatów nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Z Kontem Przekorzystnym dostajemy także dostęp do konta 24/7 przez PeoPay i kartę wielowalutową. Dodatkową na zachętę dostajemy 30 proc. na zakupy u Partnerów Programu Galeria Rabatów. Bank przygotował również ciekawą promocję. Za założenie Konta Przekorzystnego dostaniemy 100 zł, a jeśli zrobimy to za pomocą selfie bank da nam aż 200 zł! Oferta skierowana jest do osób, które są pełnoletnie. Wiek posiadacza katy: od 13 do 26 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: od 18 lat (w oddziale od 13 lat)



Miejsce 1. mBank – eKonto możliwości

Liderem zestawienia jest eKonto możliwości w ofercie mBanku. Oferta przewiduje darmowe prowadzenie konta, bezpłatne korzystanie z karty i wypłaty za 0 zł ze wszystkich bankomatów w kraju. eKonto możliwości przeznaczone jest dla osób w wieku od 13 do 24 lat. Ponadto w pakiecie mamy dobrą bankowość internetową i funkcjonalną aplikację mobilną. Konto będzie atrakcyjne dla poszukiwacza nowinek (dobra aplikacja mobilna i bankowość internetowa, Blik, Google Pay i Apple Pay). Kinomani mają 10 proc. zniżki na bilety do Cinema City, Innym profitem jest zwrot za płatności kartą u wybranych partnerów mBanku. I najlepsze na koniec! Otworzenie konta i spełnienie kilku warunków pozwoli nam uzyskać 110 zł premii. Co trzeba zrobić, żeby zarobić? Zapłacić dwa razy telefonem, wykonać minimum dwa przelewy na numer telefonu i posiadać aktywny cel oszczędnościowy. Z oferty można skorzystać do 30 czerwca 2020 r. Jest jeden haczyk – promocja skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, które nie ukończyły 24 roku życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Wiek posiadacza katy: od 13 do 24 lat Możliwość otwarcia konta przez internet: tak

