Mimo pandemii rośnie przeciętne wynagrodzenie. Pensje wyższe o 1,7 proc.

Mimo panującej pandemii przeciętne wynagrodzenie polskich pracowników wzrosło pod koniec IV kwartału 2020 roku o 1,7 proc. Na koniec grudnia wyniosło ono dokładnie 5457,98 zł. W analogicznym okresie 2019 roku kwota ta wyniosła 5198,58 zł, czyli o niemal 260 zł mniej. Jest to też znaczący wzrost w porównaniu z początkiem roku 2020 roku. Dane za pierwszy kwartał wykazały wtedy 5331,47 zł, czyli około 120 mniej.

Wzrost płacy minimalnej od 2021 roku

Tegoroczne dane będą dużo wyższe. Już w pierwszym kwartale 2021 roku możemy spodziewać się znaczących wzrostów. Będzie to wynikało z ustawowego wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2800 zł. Dane mogą być wypaczone ze względu na pandemię i nieco rosnące w ostatnim miesiącu bezrobocie.

„Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5 proc, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 pkt proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 pkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 pkt proc”. – poinformowało na początku miesiąca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

