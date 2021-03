Soboń: Nowy Ład zawiera niezwykle korzystne propozycje podatkowe

Czy Krajowy Plan Odbudowy zostanie poparty przez opozycję? Kiedy rząd poda założenia Nowego Ładu? M.in. o tym w rozmowie z Gazeta.pl mówił Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Odniósł się też do ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy.

– Środki z Funduszu Odbudowy, które przedstawiliśmy jako Krajowy Plan Odbudowy to dodatkowe 4 proc. PKB. Potrzebujemy takiego bodźca dla gospodarki szczególnie w momencie, gdy mamy ujemne PKB – powiedział Artur Soboń.

Przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy zdaniem wiceministra nie powinno być powodem do przepychanek politycznych.

– Szantaż polityczny to coś, co odwróci się przeciwko opozycji. Dlatego sądzę, że wszyscy poza posłami Konfederacji, tę ratyfikację poprą – powiedział. – Jeśli opozycja miałaby posługiwać się jakąś formą szantażu politycznego, to powinna poczekać do ustalenia ostatecznego kształtu projektu. Opozycja postępuje nieracjonalnie. Nie ma dziś czasu na prowadzenie dyskusji czy podpisać, a w jakim kształcie podpisać – dodał.

Kiedy Nowy Ład?

Od kilku tygodni głównym tematem politycznym poza pandemią, jest przygotowywany przez PiS Nowy Ład, czyli strategia rządu na wyjście z efektów gospodarczych spowolnienia. Jego ogłoszenie zostało jednak przesunięte.

– Nie będę wskazywał terminu, ale będzie to pierwszy możliwy, gdy opinia publiczna będzie mogła się skupić na tym temacie. Statystyki zachorowań nie budzą mojego optymizmu jeśli chodzi o kwiecień – wskazał Soboń.

Co znajdzie się w programie? Wiceminister nie chciał zdradzić szczegółów, ale przyznał, że część informacji podawanych w prasie może być prawdziwa.

– Wśród zapisów Nowego Ładu będą także niezwykle korzystne propozycje podatkowe. Szczegóły jednak dopiero podczas konferencji, na której zaprezentowana zostanie całość programu – przyznał.

