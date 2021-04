NIK: Podejrzenie popełnienia przestępstwa w Polskiej Fundacji Narodowej

Najwyższa Izba Kontroli w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających w Polskiej Fundacji Narodowej dotarła do informacji, które mogą świadczyć o popełnieniu przestępstwa przez zarząd PFR. „W związku z prowadzoną kontrolą ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienie przestępstwa przez zarząd fundacji Polska Fundacja Narodowa” – czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli.

Uruchomiono procedurę

Jak informuje NIK, o sprawie niezwłocznie poinformowano prokuraturę, Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, jako właściwy organ w świetle ustawy o fundacjach.

Polska Fundacja Narodowa została powołana do życia w 2016 roku. Jej finansowanie zostało zapewnione przez siedemnaście spółek z udziałem Skarbu Państwa, które zadeklarowały wstępne finansowanie na poziomie od 1,5 do 7 mln złotych, a następnie ciągłe, coroczne wpłaty przez okres 10 lat. Do 2026 roku na konto fundacji mają z tego tytułu trafić łącznie 633 mln złotych.

