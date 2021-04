Microsoft szykuje duże przejęcie. Na stole 16 mld dolarów

Szykuje się imponujące przejęcie w branży nowych technologii. Jak informują Reuters i Bloomberg, Microsoft miał złożyć ofertę firmie Nuance Communications Inc. Jest to ulokowana w Burlington w stanie Massachusetts firma, której specjalnością są rozwiązania z branży Sztucznej Inteligencji. To rozwiązania tej spółki służyły jako podwaliny do stworzenia legendarnego już produktu Apple, czyli asystenta głosowego Siri. Jednak firma współpracuje także z innymi branżami. Jej produkty można znaleźć w rozwiązaniach używanych w branży farmaceutycznej, czy motoryzacyjnej.

Przejęcie za 16 mld dolarów

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, Microsoft miał zaoferować cenę skupu akcji na poziomie 56 dolarów. Oznacza to, że cała transakcja opiewałaby na około 16 mld dolarów za pakiet większościowy w spółce. Z informacji Bloomberga wynika, że rozmowy nadal się toczą, a ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Analitycy spodziewają się jednak, że firmy mogła ogłosić decyzję jeszcze na początku tego tygodnia.

Jak podaje Reuters, jeśli dojdzie do przejęcia za opisywaną kwotę, będzie to druga, najdroższa transakcja w historii technologicznego giganta. Numer jeden zajmuje niezmiennie przejęcie portalu LinkedIn za 26,2 mld dolarów w 2016 roku.

Czytaj też:

Twitter chciał przejąć część Clubhouse. Za jedną z funkcji serwisu oferowano 4 mld dolarów