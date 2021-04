„Klub 100 miliardów” ma już osiem osób. Łącznie są warte bilion dolarów

Jeff Bezos, Elon Musk i Bill Gates mają nowych kolegów w „klubie 100 miliardów”. Do elitarnego grona najbogatszych ludzi świata, których łączny majątek przekracza 100 mld dolarów, dołączyło właśnie dwóch kolejnych członków. Łącznie jest to już osiem osób, których wartość to bilion dolarów.

Według Bloomberg Billionaires Index, czyli jednego z najczęściej cytowanych zestawień najbogatszych ludzi świata, do grona osób z majątkiem przekraczającym 100 miliardów dolarów dołączyli właśnie współzałożyciele Google – Larry Page i Sergey Brin. Majątek pierwszego szacowany jest na 103,6, a drugiego na 100,2 mld dolarów. Page wskoczył w rankingu ponad legendarnego inwestora Warren'a Buffett'a, który w „klubie” również jest od bardzo niedawna.

Czołówka bez zmian

Po niedawnych przetasowaniach na samym szczycie rankingu, od kilku tygodni pozostaje on bez zmian. Czołową trójkę stanowią Jeff Bezos, założyciel Amazona, który wyceniany jest na 196,6 mld dolarów, Elon Musk, właściciel m.in. Tesli i SpaceX, którego wartość to 174,8 mld dol. i Bill Gates. Założyciel Microsoftu ma udziały warte 144,6 mld dolarów. Najbogatszy Europejczyk zajmuje czwarte miejsce. Jest nim Bernard Arnault, właściciel LVHM. Do jego firmy należą prestiżowe marki, takie jak Louis Vuitton, Dior, Moët, Givenchy, czy od niedawna Tiffany & Co. Jego majątek wyceniany jest na 131.8 mld dol.

