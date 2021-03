Elon Musk nie jest już najbogatszy na świecie. Zmiana po sześciu tygodniach

Założyciel SpaceX i właściciel Tesli nie jest już najbogatszym człowiekiem świata. Właśnie spadek akcji o 2,4 proc. tego drugiego przedsiębiorstwa sprawił, że Elon Musk musiał ustąpić twórcy Amazona w rankingu Bloomberg Billionaires Index. Co ciekawe, także dla Jeffa Bezosa ten tydzień nie należał do udanych - na skutek wahnięcia na giełdzie również on nieco stracił. Jego majątek zmalał o 372 mln dolarów, ale to nie przeszkodziło Bezosowi wrócić na szczyt listy najbogatszych.

Lista najbogatszych ludzi na świecie. Jaki mają majątek?

Według szacunków Bloomberga, Jeff Bezos dysponuje obecnie majątkiem wartym 191 miliardów dolarów. O miliard mniej ma Elon Musk. Na trzecim miejscu nieodmiennie znajduje się Bill Gates z majątkiem wartym 137 miliardów dolarów.

Awans Elona Muska do światowej czołówki miliarderów to zasługa ogromnego wzrostu wartości akcji Tesli na początku stycznia. Jak podaje CNN, w ciągu roku wartość pakietu 170 mln akcji Tesli, które posiada Musk, wzrosła o 743 procent. To blisko 106 miliardów dolarów.

Rok 2020 był dobry także dla Jeffa Bezosa. Założyciel Amazona na akcjach przedsiębiorstwa wzbogacił się o 75 mld dolarów.