Microsoft kupuje współtwórcę Siri. Druga najwyższa transakcja w historii

Nie 16 miliardów, jak mówiono wstępnie, a 19,7 mld dolarów zaoferował Microsoft władzom Nuance Communications Inc. za przejęcie pakiety większościowego w spółce tworzącej rozwiązania z branży Sztucznej Inteligencji. Do tej pory informacje o negocjacjach między dwoma firmami pozostawały plotkami. Teraz zostały potwierdzone.

Firma najbardziej znana jest ze swojego rozwiązania Dragon, które wykorzystuje nauczanie maszynowe do tłumaczenia mowy. Skonstruowano je tak, aby coraz lepiej rozpoznawało głos rozmówcy i poprawiało swoją dokładność.

Współtwórca Siri

Jest to ulokowana w Burlington w stanie Massachusetts firma, której specjalnością są rozwiązania z branży Sztucznej Inteligencji. To rozwiązania tej spółki służyły jako podwaliny do stworzenia legendarnego już produktu Apple, czyli asystenta głosowego Siri. Jednak firma współpracuje także z innymi branżami. Jej produkty można znaleźć w rozwiązaniach używanych w branży farmaceutycznej, czy motoryzacyjnej.

Jest to druga, najdroższa transakcja w historii technologicznego giganta. Numer jeden zajmuje niezmiennie przejęcie portalu LinkedIn za 26,2 mld dolarów w 2016 roku.

Czytaj też:

Microsoft będzie sprzedawał armii gogle do rozszerzonej rzeczywistości