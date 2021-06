Przedsiębiorcy obowiązkowo, fundacje dobrowolnie. Wpisy do KRS elektronicznie. Nowość od 1 lipca

Od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będzie elektroniczne postępowanie rejestrowe. Nowa forma będzie obowiązkowa dla przedsiębiorców, zaś dobrowolnie z tego rozwiązania będą mogły skorzystać stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że od lipca około 85 proc. wpisów do KRS będzie dokonywanych przez internet.

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przekładana była kilka razy. Ostatecznym terminem miał być 1 marca 2021 roku, ale urzędnicy wytłumaczyli się problemami związanymi z epidemią COVID-19.

Automatyzacja zmniejszy liczbę błędów

Informatyzacja systemu KRS to kolejny krok – po wprowadzeniu konieczności składania sprawozdań finansowych online czy zakładaniu w ten sposób samej spółki – w cyfryzacji biurokratycznego życia przedsiębiorcy.

– Trudno nie zgodzić się z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości, które przekonuje, że elektroniczny KRS usprawni postępowanie. Przedsiębiorca nie będzie musiał wypełniać dziesiątek pól w formularzach, które teraz będą uzupełniane automatycznie, niepotrzebne będzie też drukowanie dokumentów. Sądy też nie będą już musiały przepisywać danych z jednego pisma do drugiego, wydawać papierowych orzeczeń i wysyłać ich w tradycyjny sposób – przekonuje Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates.

Zamiast tego decyzje dotyczące rejestru przedsiębiorców będą wydawane przez sądy w postaci dokumentów elektronicznych, które będą podpisane w sposób kwalifikowany oraz doręczane na konta użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych. Przedsiębiorca w każdej chwili będzie mógł sprawdzić czy decyzja już zapadła. Co więcej będzie mógł zapisać się do newslettera, który powiadomi go, że na portalu czeka na niego nowa wiadomość.

Cyfryzacja KRS ma też pomóc w wypełnieniu dokumentów. Gdy przedsiębiorca wybierze przedmiot wniosku oprogramowanie określi, które dane będą niezbędne i wnioskodawca będzie o tym informowany. System będzie też pomagał przedsiębiorcy wypełnić poszczególne pola. Nie będzie również możliwe przesłanie wniosku bez podania wszystkich obligatoryjnych informacji. Nie wiemy jednak, czy system sam będzie podpowiadał np. właściwość sądu lub konieczność dodania określonego dokumentu do załączników. Obecny system tego nie weryfikuje.

Postępowanie przyspieszy też jeszcze z jednego powodu. Sądy nie będą odsyłać wniosków ze względu na brak należnej opłaty.

– Płatność trzeba będzie bowiem przeprowadzić od razu poprzez bankowość internetową. Bez tego wnioskodawca nie będzie mógł skutecznie złożyć wniosku do odpowiedniego sądu rejestrowego – dodaje ekspert z kancelarii Oniszczuk & Associates.

Papier nie zniknie całkowicie

Papier jednak nie zostanie całkowicie wykluczony, bo nowelizacja zakłada wydawanie dokumentów, odpisów czy kopii również w tradycyjny sposób. Przedsiębiorca będzie mógł określić, w jaki sposób chce otrzymać pismo. Jeśli elektronicznie, to będzie ono dostępne za pomocą systemu. Natomiast jeśli zdecyduje się na papierową wersję, to najpierw będzie trzeba sporządzić elektroniczny wniosek, opłacić go i dopiero udać się do sądu po dokument.

W siedzibie sądu nie będzie można otrzymać odpisu czy kopii w wersji elektronicznej na nośniku (np. na pendrive), a tylko i wyłącznie w formie papierowej.

Czytaj też:

Które firmy dały w zeszłym roku najwięcej zarobić? Zadziałała tzw. „magia spółek covidowych”