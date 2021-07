UOKiK skontroluje banki. Chodzi o kradzieże pieniędzy z kont klientów

Czy banki odpowiednio chronią swoich klientów przed kradzieżą pieniędzy z konta? Co się dzieje, gdy do takiej sytuacji dojdzie? UOKiK postanowił to sprawdzić.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się działaniom zabezpieczającym klientów banków przed kradzieżą pieniędzy z ich kont. Prezes Tomasz Chróstny chce także sprawdzić, czy w razie dojścia do nieautoryzowanych płatności banki rozpatrują reklamacje. – Uznałem za konieczne sprawdzić, jak banki zabezpieczają pieniądze swoich klientów w takich sytuacjach i czy rzetelnie rozpatrują tego typu reklamacje. Dlatego wszcząłem postępowania wyjaśniające względem 18 banków, w ramach których zweryfikujemy, jaka jest skala problemu, jak kształtują się wewnętrzne procedury w poszczególnych bankach, jaki procent reklamacji rozpatrywany jest pozytywnie oraz czy banki zawiadamiają organy ścigania – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Kradzież pieniędzy z kont coraz większym problemem Jak zaznacza UOKiK problem nieautoryzowanych wypłat z kont, czy kradzieży tożsamości klientów, staje się dużym problemem. Do urzędu trafia coraz więcej skarg w tej sprawie. „Zgłoszenia dotyczą np. podszywania się przez oszustów pod pracownika infolinii banku lub wykorzystywania fałszywej strony internetowej banku czy oprogramowania szpiegującego w celu wyłudzenia danych konsumenta” – czytamy w komunikacie UOKiK. Urząd przypomina klientom, że jeśli podejrzewają, że z ich konta zostały wypłacone pieniądze bez ich wiedzy, to powinni natychmiast skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii. Drugim krokiem powinno być zmienienie danych do logowania w aplikacji bankowej, bankowości elektronicznej, a także zastrzeżenie karty płatniczej. Czytaj też:

