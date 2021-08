Podwyżki nie tylko dla posłów i senatorów. Więcej dostaną też kluby parlamentarne

Nie cichną dyskusje wokół podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę rozporządzenia wprowadzającego podwyżki dla m.in. posłów i senatorów. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, zarobią więcej dzięki zwiększeniu mnożników służących do ustalania wysokości ich wynagrodzeń.

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, dzięki wprowadzonym zmianom premier zamiast 14,7 tys. zł brutto, dostanie 20,5 tys., ministrowie po 17,8 tys., zamiast 12,7 tys., a posłowie i senatorowie, nawet 16,3, tys., czyli blisko 6 tys. zł więcej z uwzględnieniem diet.

Dodatkowe miliony dla partii

To jednak nie koniec podwyżek. Marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki podpisali zarządzenie, na mocy którego kluby parlamentarne otrzymają więcej pieniędzy na każdego członka. Do 31 lipca było to 1370 zł. Od 1 sierpnia to o 300 złotych więcej. Jednak decyzja została podjęta jeszcze przed rozporządzeniem prezydenta Dudy. W połowie lipca wspólne zarządzenie marszałków podniosło ryczałt na prowadzenie biur poselskich i senatorskich o ponad 2 tys. zł, a 21 lipca podwyżkę środków dla klubów parlamentarnych.

Portal Konkret24 wylicza, że Klub Prawa i Sprawiedliwości otrzyma dodatkowe 4,3 mln zł, a Klub KO 2,6 mln zł. Podwyżki dostaną także kluby w Senacie. Będzie to odpowiednio blisko milion złotych i 600 tys. zł rocznie.

