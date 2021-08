Restauracja, sklep z winami, produkcja kosmetyków? Gwiazdy próbują sił w biznesie. Z różnym skutkiem

Rihanna została uznana przez magazyn „Forbes” za miliarderkę. Jej majątek oszacowani na 1,7 mld dolarów. Ogromnych pieniędzy nie przyniosła jej jednak muzyka, choć oczywiście gdyby Barbadoska nie była powszechnie kojarzona na całym świecie, sygnowane przez nią produkty nie cieszyłyby się tak wielką popularnością. Jakiś czas temu Rihanna poświęciła większość swojego czasu rozwojowi trzech marek: bieliźniarskiej Fenty x Savage, kosmetycznej Fenty Beauty oraz domu mody Fenty. Ta ostatnia została zamknięta kilka miesięcy temu. Dom mody który należał do koncernu LVMH, właściciela m.in. Louis Vuitton, Diora czy Givenchy. Za to Fenty x Savage rozwija się świetnie!

Również polskie gwiazdy podejmują dodatkową działalność gospodarczą.