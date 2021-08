Dodatkowe 500 zł na dziecko. Rząd przyjął projekt ustawy

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje zupełnie nowe świadczenie skierowane do rodzin, w których wychowuje się co najmniej dwoje dzieci. Pieniądze w kwocie 12 tys. zł będą przysługiwały na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12 do ukończenia 36 miesiąca życia.

Rodzice zdecydują, czy chcą dostawać pieniądze przez dwa lata, w tej sytuacji miesięcznie na ich konto będzie wpływać po 500 zł, czy też w ciągu roku (przelew w kwocie tysiąca zł).

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

Czytaj też:

500 plus powinno być wyższe, ale nie jest waloryzowane