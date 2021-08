Dłuższy urlop dla wybranych. Prezydent podpisał ustawę

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy dostaną dodatkowy urlop, którego długość będzie uzależniona od stażu pracy. Ci, którzy pracują mniej niż 20 lat, będą mieć rocznie 6 dni wolnego więcej. Pracownicy z co najmniej 20-letnim stażem będą mieć 12 dodatkowych dni. Prezydent Andrzej Duda właśnie podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która została uchwalona przez Sejm i Senat w lipcu.

– Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy – napisano w uzasadnieniu projektu.

Kto jeszcze ma dłuższy urlop?

Tym samym pracownicy PIP dołączyli do grupy zawodów, którym przysługuje urlop dłuższy niż przewidziany w Kodeksie pracy. Należą do niej również m.in. prokuratorzy i sędziowie. Po 10 latach pracy dostają oni dodatkowe 6 dni urlopu (czyli mają łącznie 32 zamiast 26 dni płatnego urlopu rocznie), a po 15 latach – przysługujący im płatny urlop wydłuża się o 12 dni (z 26 do 38 dni!).

Przypomnijmy, że zgodnie z ogólnymi zasadami, pracownikom, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, mają rocznie 20 płatnych dni urlopowych w roku.26 dni do dyspozycji mają osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat. Do stażu wlicza się czas nauki, więc absolwent studiów wyższych zyskuje 26-dniowy urlop po dwóch latach pracy.

