Wyższa akcyza na tanie papierosy? Chce tego część branży

Producenci papierosów i innych wyrobów tytoniowych chcą wyższej akcyzy na swoje produkty. Brzmi absurdalnie? A jednak tak nie jest! Wyższego podatku życzyliby sobie mali i średni producenci, za to zupełnie nie w smak on korporacjom. Ta różnica wynika z faktu, że palący Polacy najczęściej wybierają tanie produkty, które pochodzą od światowych gigantów. Mali producenci, którzy na rynek wypuszczają bardziej niszowe, a co za tym idzie, droższe produkty, są zdania, że gdyby akcyza była wyższa, ceny tańszych i droższych produktów zbliżyłyby się, dzięki czemu klienci mogliby sięgać także po ich towary.

Radio Zet pisze, że Polacy najchętniej palą wyroby najtańsze, w cenie od 11,99 zł. Ich udział w rynku wynosi 63 procent, podczas gdy paczki od 14,95 zł do 17,98 zł stanowią 30 procent sprzedaży, a droższe, uznawane jako papierosy premium, to 7 procent rynku. Na każdej najtańszej paczce Skarb Państwa może zarobić więcej o 2,15 zł – przekonują organizacje MŚP zrzeszające polskie biznesy tytoniowe. Wystarczy zmienić sposób naliczania akcyzy, by budżet wzbogacił się o 3 mld zł.

Niska akcyza w Polsce



Niszowi producenci, często rodzime firmy, postulują, by zmienić sposób wyliczania akcyzy. Tym bardziej że nasza akcyza na papierosy należy do jednych z najniższych w Europie. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej z marca 2021 roku, akcyza w Polsce w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów to 50,76 euro. Dla porównania jest ona wyższa w Rumunii, gdzie wynosi ona 85,9 euro, na Słowacji 64,1 euro, w Czechach 66,5 euro. Niższa stawka akcyzy jest tylko w Bułgarii (55,7 euro/1000 sztuk), na Cyprze (55 euro/1000 sztuk), w Estonii (24 euro/1000 sztuk), we Włoszech (21,5 euro/1000 sztuk) i w Luksemburgu (19 euro/1000 sztuk). Najwyższa akcyza jest za to w Irlandii (356 euro/1000 sztuk), w Danii (233,5 euro/1000 sztuk), czy w Niderlandach (223 euro/1000 sztuk).

Organizację MŚP będą zachęcały Ministerstwo Finansów do zmiany argumentem, że „z punktu widzenia rządu, fiskus traci na każdej paczce tanich papierosów ok. 2,15 zł - o tyle więcej zyskałby, gdyby konstrukcja akcyzy była inna”. W praktyce oznaczałoby to zwiększenie dochodów budżetowych o 3 mld zł.

Wyroby tytoniowe to nie tylko papierosy. Tytoń do palenia to 11 procent całości sprzedaży (7,19 mld sztuk). 11 procent rynku zabrały też e-papierosy na liquidy (około 1 mln litrów płynów rocznie, co odpowiada około 6,6 mld sztuk papierosów). 6 procent to szara strefa (3,91 mld nielegalnych papierosów rocznie).

