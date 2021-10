Zbliża się koniec płacenia rachunków za „złych rodziców”

Takich historii jest wiele: rodzic odszedł od rodziny i całkowicie zerwał z nią kontakt. Alimenty? Dobry żart. Albo wprawdzie wracał do domu, ale tylko po to, by robić awantury i znęcać się nad rodziną. Po osiągnięciu pełnoletności dzieci najchętniej chcą o takim rodzicu zapomnieć i wykreślają go ze swojego życia. Czasem jednak ten rodzic wraca w najgorszym koszmarze: wezwanie do uiszczenia opłaty za pobyt schorowanego rodzina w domu pomocy społecznej.

Z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia, czy rodzic wykonywał swoje obowiązki względem dzieci, czy łożył na nie i nie znęcał się. Za DPS trzeba płacić. Te okrutne zasady mają się wkrótce zmienić. Z projektu zmian w przepisach, który na wtorkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów wynika, że dorosłe dzieci nie będą już musiały opłacać pobytu rodzica w domu opieki społecznej, jeżeli ten znacząco naruszył wcześniej obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzicielskie.

Pobyt w DPS – kto płaci

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są (w kolejności):

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy - z dochodów dziecka,

2) małżonek, dzieci i wnuki, w razie ich braku - rodzice,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Nie trzeba będzie płacić za opiekę nad bijącym ojcem

Zmiana w przepisach ma chronić przed obowiązkiem płacenia za pobyt w DPS-ie, niekiedy wieloletni, członków rodziny, wobec których pensjonariusz w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Chodzi na przykład o sytuacje, w których rodzice uporczywie unikali płacenia alimentów albo porzucili swoje dziecko.

Ponadto z opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS-ie zwolniona ma być także osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego, popełnionym przez tego pensjonariusza. Dotychczas zwolnienie z opłaty dotyczyło jedynie przestępstwa z użyciem przemocy.

Zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS-ie dotyczyć będzie przestępstw popełnionych zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica (jak dotychczas), jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej osoby lub pełnoletnie – nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia – rodzeństwo.

