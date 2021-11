Dopłaty do prądu, ogrzewania, gazu, czy benzyny. Patkowski: Trafią do 1,5 mln gospodarstw domowych. Szczegóły niebawem

Piotr Patkowski, wiceminister finansów powiedział o kolejnych szczegółach tak zwanego bonu energetycznego. Dopłaty mają obowiązywać nie tylko na rachunki za prąd, ale także na ogrzewanie, gaz, czy benzynę.

– To będzie kwota zależna od wielkości gospodarstwa domowego, które będzie wypłacana co miesiąc. Szczegóły niedługo przedstawi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Skorzystać może około 1-1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce – powiedział Piotr Patkowski w programie Sedno Sprawy na antenie Radia Plus. – Chcemy przeznaczyć 1,5 mld złotych od stycznia 2022 r. Premier Morawiecki zapowiedział, że chce, żeby to było nawet 3 mld złotych – dodał.

Inflacja nie dojdzie no 10 procent?

Wiceminister odniósł się także do innego palącego problemu. Chodzi o rosnącą inflację. Piotr Patkowski zapewnia, że według wyliczeń Ministerstwa Finansów, ceny towarów i usług nie wzrosną w tym roku o 10 proc. w ujęciu rocznym.

– Wydaje się, że bariera 10 proc. nie jest zagrożona, ale 7-8 proc. jest realne. Bardzo możliwe, że będzie to jeszcze w tym roku – powiedział wiceminister finansów. – Inflacja powinna spadać w 2-3 kwartale 2022 roku jeśli nie pojawią się inne czarne łabędzie – dodał.

W budżecie zapisano inflację na poziomie 3,3 proc. na koniec 2022 roku. Czy są jeszcze szanse na taki odczyt przy inflacji, która będzie wysoka jeszcze w pierwszym kwartale?

– Są to prognozy, które pisaliśmy 2-3 miesiące temu. Jeśli popatrzymy prognozy agencji, czy MFW, to były one podobne – powiedział wiceminister.

