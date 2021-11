Koniec tanich kredytów? RPP podejmie dziś decyzję dot. stóp procentowych

Stopy procentowe zostaną dziś prawdopodobnie ponownie podniesione. To nie tylko sposób na walkę z wszechobecną drożyzną. Efektów będzie więcej. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejny ruch, może to oznaczać duże zmiany m.in. dla kredytobiorców.

Posiedzenie RPP. Stopy procentowe w górę

Zdaniem większości ekonomistów posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które zaplanowano na 3 listopada, ma przynieść kolejną podwyżkę stóp procentowych. Eksperci zakładają, że stopa referencyjna zostanie podniesiona o 50 pb. Ich zdaniem, przy tak szybko rosnącej inflacji, brak decyzji o ponownym podniesieniu stóp byłby dużym zaskoczeniem. Za taką polityką jest również część członków RPP. Otwarcie mówił o tym m.in. Łukasz Hardt.

Przypomnijmy, że podczas poprzedniego posiedzenia RPP podniosła stopę referencyjną do 0,5 pb, lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc.

Stopy procentowe w górę. Co z kredytami?

Dla większości obywateli podnoszenie stóp procentowych w czasie lawinowo rosnącej inflacji jest decyzją bardzo korzystną. Innego zdania są jednak osoby, które spłacają kredyty. Szczególnie dotyka to tych klientów, którzy zaciągnęli zobowiązania w czasie obowiązywania zerowych stóp. Teraz ich raty znacząco wzrosną.

Trudniej będzie także o otrzymanie nowego kredytu. Jak wynika z informacji dostarczanych bezpośrednio przez pracowników banków, instytucje mniej chętnie będą udzielać pożyczek m.in. na mieszkania.

„Wyniki październikowej ankiety oficerów kredytowych wskazują na gwałtowne zaostrzenie polityki kredytowej banków wobec kredytobiorców mieszkaniowych, przy jednoczesnym oczekiwaniu spadku popytu. Banki chcą dawać kredyty firmom, ale te niekoniecznie chcą / potrzebują je brać” – napisali ekonomiści PKO Research.

Czytaj też:

Tydzień banków centralnych. Co w środę zrobi RPP?