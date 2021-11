NBP wkracza do akcji ws. kryzysu. Wyda monety i banknoty poświęcone „obronie polskiej granicy”

8 listopada nastąpiła nagła eskalacja na granicy polsko-białoruskiej na dotychczas niespotykaną skalę. Już wcześniej sytuacja się pogarszała, ale od tygodnia media stale informują o coraz bardziej zuchwałych zachowaniach białoruskich służb, tuż przy polskiej granicy powstają obozowiska migrantów sprowadzonych przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

Nie ustają też próby forsowania granicy, ze strony Mińska padają coraz to bardziej absurdalne zarzuty wobec Polski. 15 listopada w okolicach Kuźnicy zebrała się też spora grupa migrantów (licząca według różnych szacunków do 4 tys. osób), którzy mogą próbować przejść przez granicę. Wiele wskazuje na to, że stało się tak na skutek działań Białorusi: wśród migrantów miała krążyć plotka, że właśnie tego dnia w tym miejscu zostaną podstawione autokary, które zabiorą ich do Niemiec. Te nieprawdziwe doniesienia dementowały zarówno Polska, jak i Niemcy.

NBP kasuje tweeta, potem znowu publikuje. Kolekcjonerskie monety i banknoty poświęcone „obronie polskiej granicy”

W tym całym zamieszaniu dosyć niespodzianie, na Twitterze pojawiła się dziwna zapowiedź Narodowego Banku Polskiego. Na koncie NBP opublikowano wpis o następującej treści (pisownia oryginalna – red.):

„Prezes #NBP prof. Adam Glapiński podjął dzisiaj decyzję o wyemitowaniu w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym monety kolekcjonerskiej i banknotu kolekcjonerskiego poświęconych OBRONIE POLSKIEJ GRANICY WSCHODNIEJ”.

Ten tweet jednak po jakimś czasie zniknął, ale pojawił się taki sam, z tą samą treścią.

Na stronach Narodowego Banku Polskiego zamieszczono komunikat w tej sprawie, ale nie ma w nim informacji na temat tego, jak będą wyglądały banknot czy moneta. Jest tam ta sama treść z Twittera, a publikację rozszerzono tylko o formułkę:

„Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją”.

