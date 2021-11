Świąteczne bonusy w Polsce i plany firm. Na co mogą liczyć pracownicy?

Praktyka obdarowywania pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia zakorzeniła się w polskich firmach. Z badania Randstad Polska, które opisuje Business Insider Polska, wynika, że tylko 13 proc. firm nie planuje żadnych premii czy upominków dla zatrudnionych. 36 proc. firm zamierza ufundować pracownikom bony podarunkowe.Zatrudnieni w 29 proc. przedsiębiorstw mogą liczyć na upominki dla siebie i swoich rodzin.

Wigilie na Zoomie

Jedna trzecia ankietowanych pracodawców planuje przeznaczyć na benefity świąteczne od 100 do 300 zł w przeliczeniu na pracownika. To o 7 punktów procentowych więcej niż rok temu. Zeszły rok w ogóle był bardziej uboższy, gdy chodzi o przedświąteczne premie. W 2020 roku wiele firm walczyło o utrzymanie płynności, więc oszczędzanie na prezentach było naturalnym krokiem. Rosnąca hojność firm jest dowodem na poprawę koniunktury, ale też utrwalenie rynku pracownika. W wielu branżach pracodawcy muszą zabiegać o pracowników, a brak przedświątecznego bonusu czy karty przedpłaconej mógłby zostać odebrany jako afront (to w najlepszym razie), a nawet dowód na brak szacunku i sygnał do tego, by poszukać sobie nowej pracy.

Firmy nie tylko chcą obdarować pracowników, ale również spotkać się z nimi w miłej atmosferze. 43 proc. zadeklarowało, że zamierza zorganizować spotkanie świąteczne dla wszystkich pracowników – ale niekoniecznie twarzą w twarz. Wiele z tych spotkań odbędzie się online. Odbudowanie tradycji spotkań przedświątecznych, nawet w ograniczonym zakresie, to świetna wiadomość dla firm cateringowych i eventowych, które w zeszłym roku zupełnie nie miały pola do popisu, bo spotkania w większym gronie były zabronione.

Karty przedpłacone, e-kody i paczki dla dzieci

Kiedyś popularną praktyką było rozdawanie pracownikom gotowych paczek dla dzieci. Znajdowały się w nich najczęściej słodycze. Dziś firmy odchodzą od przygotowywania paczek na rzecz wypłacania specjalnych dodatków, dzięki którym rodzice mogą zrobić zakupy wedle własnego uznania. Pieniądze można przekazać w formie karty przedpłaconej albo e-kodów. Czasem obejmują jedną konkretną sieć handlową, ale równie dobrze może umożliwiać zrobienie zakupów w różnych sklepach. Ograniczenie do jednego sklepu dotyczy pracowników handlu, którzy z reguły dostają vouchery do wykorzystania w placówkach swojej sieci. E-kody trafią np. do pracowników Biedronki, ale na tym lista prezentów się nie kończy.

— Zgodnie z wieloletnią tradycją sieci Biedronka tegoroczne paczki świąteczne trafią do 77 tys. naszych pracowników i 75 tys. dzieci.Pracownicy otrzymają eleganckie walizki kabinowe wypełnione m.in. kompletami ręczników oraz kosmetyczkami i słodyczami — poinformowała w rozmowie z „BI” Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w sieci Biedronka. Z kolei w paczkach dla dzieci pracowników znajdą się m.in. puzzle, książeczki, gry czy słodycze.

Netto przed świętami pracownikom da zasilenia kart Sodexo. Ich wysokość będzie uzależniona od zarobków. Największe wartościowo zasilenie trafia do pracowników z mniejszym wynagrodzeniem.

