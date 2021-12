Inflacja. Polacy nie chcą dłużej Adama Glapińskiego na czele NBP

Tylko 5,1 proc. badanych przez IBRiS zdecydowanie wyraża przekonanie, że rząd PiS podjął wystarczające działania, by przeciwdziałać skutkom wzrostu cen. Kolejne 18,3 proc. uważa, że gabinet Mateusza Morawieckiego „raczej podjął" takie działania. 30,1 proc. badanych uważa, że rząd „raczej nie podjął" odpowiednich działań, a 40,7 proc., że „nie podjął ich zdecydowanie" – opisuje wyniki badania „Rzeczpospolita”. Tym samym 70 proc. Polaków źle ocenia walkę rządu z inflacją i to już nawet po tym, jak Mateusz Morawiecki ogłosił swoją tarczę inflacyjną, która kosztem co najmniej 10 mld zł ma sprawić, że podwyżki cen będą mniej odczuwalne.

Polacy wiedzą też, kogo winić za wysokie ceny. Gdyby to od nich zależało, Adam Glapiński nie miałby szansy na drugą kadencję prezesa NBP. Zaledwie 3,4 proc. uważa, że prezydent powinien powołać go na drugą kadencję (pierwsza kończy się pod koniec 2022 roku), a 14,3 proc. jest zdania, że „raczej” powinien zostać ponownie powołany. 33,4 proc. respondentów jest „zdecydowanie” przeciwna dalszemu powierzaniu mu kierowania bankiem centralnym, a 15,3 proc. uważa, że „raczej” nie powinien dalej szefować. Aż 33,6 proc. zapytanych nie ma zdania w tej kwestii.

