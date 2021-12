Rekordowa inflacja w USA. Nadchodzi tydzień banków centralnych

W kolejnym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na decyzji FOMC ws. poziomu stóp procentowych. Wysoka inflacja i obiektywnie dobra sytuacja na rynku pracy mogą zachęcać Fed do szybszego taperingu. Z perspektywy rynku funta ważny będzie odczyt CPI z Wielkiej Brytanii, a także porcja danych z rynku pracy. Rynek spróbuje wywnioskować na tej podstawie, jaką decyzję może podjąć Bank Anglii na kolejnym posiedzeniu. Poza decyzją Fed na nastroje inwestorów wpływać mogą szacunki wskaźników koniunktury PMI dla dużych gospodarek, które poznamy w czwartek.

Najważniejsze wydarzenia tygodnia: PMI, FOMC, CPI z Wielkiej Brytanii, Ifo

Na rynkach finansowych wciąż odczuwana jest niepewność związana z odkryciem nowego wariantu koronawirusa. Sądzę, że obawy epidemiczne zostaną uwzględnione w grudniowych odczytach PMI, szczególnie w Europie, która stała się epicentrum epidemii. Gospodarki wydają się być jednak relatywnie odporne na restrykcje, gdyż przedsiębiorstwa dostosowały swoje modele biznesowe do pracy zdalnej/hybrydowej. Największym problemem pozostają jednak wąskie gardła w łańcuchu dostaw, które utrudniają prowadzenie działalności, ale również przekładają się na rosnące zaległości produkcyjne.

Kolejny tydzień będzie bogaty w publikacje z Wielkiej Brytanii. Poza odczytem CPI (środa) poznamy również dane z rynku pracy, a także wartość sprzedaży detalicznej. Całość publikacji może pozwolić rozwiać wątpliwości względem kierunku, w którym zmierzać będzie polityka pieniężna prowadzona przez Bank Anglii. Dotychczasowe komentarze przedstawicieli instytucji wskazują na niechęć do zacieśniania monetarnego w obliczu nowego wariantu koronawirusa, jednak dobre dane z realnej gospodarki mogą przesunąć termin planowanej podwyżki stóp procentowych nieco wcześniej.

Rynek czeka na zaostrzenie podniesienie stóp procentowych w USA

Po obiektywnie dobrych danych z rynku pracy oraz wysokim odczycie inflacji rośnie apetyt rynku na jastrzębie tony ze strony Rezerwy Federalnej. W środę FOMC podejmie decyzję ws. poziomu stóp procentowych w USA, co z pewnością odbijać się będzie echem na szerokim rynku. Bilans ryzyk związanych z przyszłotygodniowym posiedzeniem FOMC wygląda pozytywnie dla dolara. Wszelkie ryzyka dla dolara związane z niższymi prognozami wzrostu w USA powinny zostać z nawiązką zrównoważone przez deklaracje szybszego taperingu i wprowadzenie do mediany Dot Plot (które były katalizatorem umocnienia dolara zarówno w czerwcu jak i we wrześniu) dodatkowej podwyżki o 2022.

Czytaj też:

Kościński: Minister finansów nie jest od tego, aby siedzieć na koniu w pierwszym rzędzie