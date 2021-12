Puda: KE zrobiła z KPO tarczę, ale nie finansową, a polityczną

Polska, jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej nadal nie otrzymała środków z Krajowego Programu Odbudowy. Pieniądze te są blokowane przez Komisję Europejską, która w ten sposób próbuje wywierać na Polskę nacisk polityczny. Od miesięcy politycy powtarzają, że jest to robione w sposób bezpodstawny. Jaki jest obecnie stan rozmów z KE?

– Czekamy cały czas na działania KE. Wbrew temu, co mówią niektórzy, my te środki otrzymamy – zapewnił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. – Pierwsze pieniądze trafią do Polski po spełnieniu kamieni milowych. Te środki, które nie wpłynęły do nas w ramach zaliczki, trafią w ramach przeliczenia po spełnieniu ustalonych kamieni milowych – powiedział.

Warunkiem wypłaty KPO m.in. reforma sądownictwa

Minister przyznał, że jednym z takich kamieni milowych jest kwestia reformy sądownictwa w Polsce. Jest to jeden z tematów, który nadal nie został rozstrzygnięty i blokuje wypłatę środków. – Rozmowa w sprawie reformy sądownictwa nadal trwa – powiedział minister Grzegorze Puda. – KE postanowiła z tych środków zrobić tarczę, ale nie finansową, a polityczną. Była ona skierowana przeciwko rozwojowi gospodarczemu w naszym kraju – dodał także.

Polska liderem w wydatkowaniu środków z UE

Minister przyznał również, że nawet mimo problemów z KPO, Polska jest jednym z europejskich liderów w pozyskiwaniu i wydawaniu środków unijnych. Zaznaczył, że przeprowadzono już prawie 100 tys. inwestycji o łącznej kwocie ponad 550 miliardów. Z czego znaczącą część stanowiły właśnie pieniądze z Unii.

– Jesteśmy liderem w Europie w wydatkowaniu środków z UE. Jesteśmy w czołówce państw jeśli chodzi także o pozyskiwanie tych środków – powiedział minister.

Odniósł się także do rosnącej inflacji. Jego zdaniem sytuacja gospodarcza, które ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także w większości krajów wychodzących z kryzysu popandemicznego, nie powinna wpłynąć na realizację projektów infrastrukturalnych.

– Nie mamy informacji o tym, aby inflacja miała w jakikolwiek sposób wpłynąć na nasze inwestycje z programu Infrastruktura i Środowisko, a w przyszłości programu Feniks. Inwestycje, które zostały zaplanowane ze wsparciem europejskim, nie są zagrożone – przekonywał.

